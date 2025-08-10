Keshav Prasad Maurya said Rahul and Akhilesh have taken the contract to defame India राहुल और अखिलेश ने भारत को बदनाम करने का बयाना लिया है, एक बार फिर विपक्ष पर बिफरे केशव मौर्य, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
राहुल और अखिलेश ने भारत को बदनाम करने का बयाना लिया है, एक बार फिर विपक्ष पर बिफरे केशव मौर्य

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विपक्ष पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने भारत को बदनाम करने का अंतर्राष्ट्रीय बयाना लिया है। दोनों ओछी हरकतें करते हैं। 

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊSun, 10 Aug 2025 06:49 PM
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विपक्ष पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने भारत को बदनाम करने का अंतर्राष्ट्रीय बयाना लिया है। दोनों ओछी हरकतें करते हैं। डिप्टी सीएम के इस बयान के बाद राजतीनिक हलचल बढ़ गई हैं। इसे लेकर जनता अब राहुल गांधी और अखिलेश की टिप्पणी का इंतजार कर रही है।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'आशंका है कि बम बहादुर श्री राहुल गांधी और सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव ने भारतीय लोकतंत्र और उसकी छवि को बदनाम करने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय बयाना ले रखा है। देश विरोधी हथकंडा अपनाकर लोकतंत्र की वकालत करना उनको क़तई शोभा नहीं देता। बेहद ख़ास राजनीतिक परिवारों से ताल्लुक रखने के बावजूद दोनों लगातार ऐसी ओछी हरकतें कर रहे हैं जिसे एक साल पहले अपने एक पड़ोसी देश में देखा गया था।'

इससे पहले डिप्टी सीएम ने सरकार द्वारा बाढ़ राहत पर जवाबदेही कीअखिलेश यादव की मांग पर उनकी तुलना दूध पीते बच्चे से की। कौशांबी में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा के लिए पहुंचे केशव मौर्य ने कहा था, ‘अखिलेश यादव सत्ता वियोग में बौखला गए हैं। वह दूध पीते बच्चों जैसे सवाल करते हैं। प्रयागराज, प्रदेश या फिर देश में कहीं पर भी बाढ़, भूकंप या फिर समुद्री क्षेत्र में सुनामी आना प्राकृतिक आपदाएं हैं।’

उन्होंने आगे कहा कि आपदा से बचने के लिए जितने भी जरूरी प्रबंध सरकार को करने चाहिए वह किए गए हैं और आगे भी ऐसे प्रबंध किए जाएंगे। अखिलेश यादव को अगर प्रदेश की जनता की जरा सी भी चिंता है तो उन्हें सेवा में समय लगाना चाहिए। उके पास सेवा करने वाले कार्यकर्ता नहीं है। उनके पास गुंडे, अपराधी, माफिया और भ्रष्टाचारी हैं। बयान देने से कुछ नहीं होता है। जनता की सेवा करनी पड़ती है।

