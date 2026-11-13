ऐसी सभा करके दिखाएं केशव मौर्य, जिंदगी भर करेंगे गुलामी, बाहुबली करवरिया की चुनौती

भाजपा नेता पूर्व विधायक बाहुबली उदयभान करवरिया ने प्रयागराज में शक्ति प्रदर्शन करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को निशाने पर लिया। यहां तक कहा कि पद छोड़ें और ऐसी भीड़ जुटाकर दिखाएं तो जिंदगी भर गुलामी करूंगा।

भाजपा के पूर्व विधायक बाहुबली उदयभान करवरिया ने प्रयागराज में गुरुवार को शक्ति प्रदर्शन करते हुए सीएम योगी की जमकर तारीफ की और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को निशाने पर लिया। जनसभा में उमड़ी भीड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि पद छोड़कर इतनी भीड़ जुटाकर दिखाएं, जिंदगी भर गुलामी करूंगा। कहा कि यहां पर जो भी कुछ बोलना चाहेगा, उसे मौका दूंगा। कोई प्रश्न पूछना चाहेगा तो उसका स्वागत करूंगा। मैं उन लोगों में नहीं हूं, जो प्रश्न पूछने पर अपने लोगों द्वारा धक्का देकर भगा दिया जाए और पुलिस की कस्टडी में दे दिया जाए। इस तरह की घटना की भी मैं निंदा करता हूं।

दरअसल पिछले दिनों परेड मैदान में एक आयोजन किया गया था। इसमें डिप्टी सीएम केशव मौर्य के संबोधन के दौरान उनसे यूजीसी को लेकर सवाल किए गए थे। इस पर सवाल पूछने वाले युवक से मारपीट की गई और उसे पुलिस की कस्टडी में दे दिया गया था। केशव पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पहले कभी नहीं दिखाई देते थे, आज क्षेत्र में घूम रहे हैं। अब वे लोगों के घर जाकर मुलाकात कर रहे हैं और दशहरा-दीपावली पर मोबाइल से संदेश भेज रहे हैं। जिनके माता पिता छह साल पहले खत्म हो गए उनके घर भी अब सांत्वना देने के लिए वह पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी की तारीफ करते हुए कहा कि जनता से रात दिन मिलने वाले विधायक हैं, उन्हें अपने बीच से जाने मत दीजिएगा।

योगी को डिगाने के लिए ऊपर की मानसिकता करवरिया ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि यूजीसी में प्रदेश सरकार का कोई रोल नहीं है। यह कहीं न कहीं ऊपर की मानसिकता योगी जी को डिगाने के लिए की गई है। इससे होशियार रहने की जरूरत है। कहा कि योगी हैं तो उत्तर प्रदेश है। जब तक योगी रहेंगे, तब तक हर जाति, हर बिरादरी, हर वर्ग का व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। रात 12 बजे भी हमारी बेटियां स्कूटी लेकर जा सकेंगी।

कहा कि भाजपा का पीडीए विपक्ष से बड़ा है। आरक्षण पर अपनी राय रखते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले 25 वर्षों में आरक्षण का लाभ हर वर्ग के जरूरतमंद गरीब को मिलना चाहिए। जो परिवार पहले ही इसका लाभ लेकर सक्षम हो चुके हैं, उन्हें दोबारा इसकी जरूरत नहीं है।

कहा कि हम अपनी पीड़ा अपनों से कहेंगे। दूसरों से नहीं कहेंगे। दूसरे तो इसी ताक में बैठे हैं कि हम इधर से हिलेढुले और उन्हें मौका मिल सके। सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आजकल पीडीए का नारा चला हुआ है। पीडीए को आज तक समझ ही नहीं सका हूं। कभी पिछड़ा, कभी पंडित कहते हैं। कहीं यह पापियों का दल तो नहीं हो गया है।

उमड़ी भीड़ को देखकर गदगद नजर आए प्रयागराज-मिर्जापुर राजमार्ग पर रामपुर स्थित मैदान में आयोजित ‘सही दिशा–सही वक्त’ सर्वसमाज जनसभा में उमड़े जनसैलाब को देखकर करविया गदगद नजर आए। करीब एक महीने से इस आयोजन को लेकर उत्साहित कार्यकर्ताओं का जोश गुरुवार को मैदान में साफ नजर आया। सुबह दस बजे से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। दोपहर होते-होते हजारों लोगों की भीड़ से मैदान खचाखच भर गया। कड़ी धूप के बावजूद लोग डटे रहे और मैदान में खड़े होने तक की जगह नहीं बची। आसपास की सड़कों पर करीब दो किलोमीटर तक वाहनों की कतार लगी रही। करछना, मेजा, बारा, कोरांव और प्रयागराज महानगर के अलावा बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी और भदोही से भी लोग पहुंचे।

दोपहर करीब दो बजे उदयभान करवरिया के पहुंचने पर समर्थकों में खासा उत्साह दिखा। करवरिया ने कहा कि यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने का प्रयास है। वह किसी एक जाति नहीं, बल्कि हिंदू-मुस्लिम समेत सर्वसमाज की बात करते हैं। कहा कि वह रिश्ते बनाते हैं तो परिवार के रिश्ते बनाते हैं। भय उसे लगता है जिसके पास अपनों की ताकत नहीं होती।