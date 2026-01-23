Hindustan Hindi News
गुंडई की राजनीति..., फिचकुर फेंकने लगता है, केशव प्रसाद का अखिलेश यादव पर पलटवार

संक्षेप:

प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। अखिलेश ने दो पोस्ट के जरिए हमला किया तो केशव ने गुंडई की राजनीति और फिचकुर फेंकने जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर पलटवार किया है।

Jan 23, 2026 02:02 pm ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुई घटना को लेकर भाजपा और सपा में 'शब्दबाण' तेज हो गए हैं। खासकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और योगी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच तीखी नोकझोंक सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर हुई है। अखिलेश यादव की तरफ से की गई टिप्पणी पर केशव प्रसाद ने तीखा पलटवार किया है। केशव मौर्य ने सपा की राजनीति को 'गुंडई की विरासत' बताते हुए अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए फिचकुर फेंकने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है।

डिप्टी फिर डपट खाएंगे, अखिलेश का पहला वार

मामले की शुरुआत अखिलेश यादव के उस ट्वीट से हुई जिसमें उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य की राजनीतिक स्थिति पर तंज कसा था। अखिलेश ने लिखा कि वो ‘बाएं-दाएं’ ही रहेंगे। केंद्र में आने के चक्कर में केंद्र की ओर न भागें, नहीं तो डिप्टी फिर डपट खाएंगे। उप रहें चुप रहें। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा के अन्य नेताओं की तरह स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर किसी तरह का हमला न करते हुए मीडिया के जरिए उन्हें प्रणाम किया और स्नान कर लेने की अपील की थी।

ये भी पढ़ें:शंकराचार्य स्नान करके बात खत्म करें; केशव मौर्य ने की अविमुक्तेश्वरानंद से अपील

एक अन्य पोस्ट में अखिलेश ने केशव पर फिर से निशाना साधा और लिखा कि उप अपने ‘मुख्य’ की लाइन काट रहे हैं। वो जो बयान दे रहे हैं उसके पीछे देश की राजधानी सक्रिय है या प्रदेश की। कहीं ऐसा न हो कि प्रयागराज एक्सप्रेस के चक्कर में उनकी लखनऊ मेल छूट जाए। अखिलेश का यहां भी इशारा अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर केशव मौर्य का सीएम योगी से अलग लाइन पर दिया गया बयान ही था।

इस पोस्ट में अखिलेश यादव ने दूसरे डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को भी लपेटा। ब्रजेश पाठक ने सपा को दो टके का कहकर एक दिन पहले हमला किया था। इसी के जवाब में अखिलेश ने लिखा कि एक 'उप' (ब्रजेश पाठक) निम्नस्तरीय हंसी-ठिठोली कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है और वे अपने बीमार मंत्रालय में भी वो अजनबी से ही घूमते हैं और उनकी ‘प्रतीक्षारत इच्छाओं’ के लिए हंसने-मुस्कुराने की कोई और वजह भी नहीं है।

ये भी पढ़ें:‘अफसरों से अधर्म करवा रही बीजेपी’… शंकराचार्य संग खड़े हुए अखिलेश!

अखिलेश के इसी हमले का जवाब केशव मौर्य ने दिया है। केशव मौर्य ने सपा प्रमुख को उनकी राजनीतिक विरासत की याद दिलाई। केशव प्रसाद ने लिखा कि गुंडई की राजनीति की विरासत का दौर लंबा नहीं चला करता और अगली पीढ़ी में फिचकुर फेंकने लगता है। केशव मौर्य के हमले का अर्थ साफ है कि सपा जिस 'बाहुबल' और 'दबंगई' की राजनीति के दम पर सत्ता में रही, उसका समय अब बीत चुका है और हताशा में अब उनके नेता इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं।