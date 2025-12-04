Hindustan Hindi News
सपा प्रमुख के बयान पर भड़के केशव प्रसाद मौर्य, बोले- अखिलेश यादव का मानसिक संतुलन बिगड़ा

सपा प्रमुख के बयान पर भड़के केशव प्रसाद मौर्य, बोले- अखिलेश यादव का मानसिक संतुलन बिगड़ा

संक्षेप:

अखिलेश यादव के वोट नहीं तो आरक्षण नहीं वाले बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भड़क गए। केशव ने हमला बोलते हुए अखिलेश यादव का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। एसआईआर एक प्रक्रिया है। आरक्षण का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। इसे खत्म करने की बात हो ही नहीं रही है।

Dec 04, 2025 10:35 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बयान ‘वोट नहीं तो आरक्षण’ नहीं पर कहा है कि अखिलेश का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश खुद को 2027 में सत्ता के बेहद करीब देख रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि उनका यह सपना 2027 तो क्या 2047 में भी पूरा नहीं होने जा रहा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि एसआईआर एक प्रक्रिया है। आरक्षण का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। इसे खत्म करने की बात हो ही नहीं रही है।

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गुरुवार को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और एसआईआर कार्यक्रम को देखने के लिए प्रयागराज पहुंचे थे। सर्किट हाउस में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों डिप्टी सीएम को प्रदेश के 25-25 जिलों की जिम्मेदारी दी है। उसके लिए वो लोग अपना काम देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस बयान पर ‘एसआईआर को इसलिए बंद कर देना चाहिए क्योंकि बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं’, इस पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बीएलओ और जनता न तो ममता बनर्जी के चक्कर में पड़े न तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी के चक्कर में। एक सही मतदाता सूची बनाने का निर्देश निर्वाचन आयोग ने दिया है। जिसके तहत यह काम किया जा रहा है। यह एक सतत प्रक्रिया है, जिसके तहत यह काम हमेशा होता आया है। बहुत सारे लोग अब जीवित नहीं होंगे, बहुत सारे लोग विधानसभा क्षेत्र छोड़ चुके होंगे और तमाम 18 वर्ष के युवा अब मतदाता बन गए होंगे। ऐसे लोगों को निकालना और नए व पात्र मतदाताओं को शामिल करने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया है। जो लोग पात्र हैं वो मतदाता सूची में शामिल होंगे और जो घुसपैठिए शामिल हो गए हैं, उनको बाहर भी निकालना चाहिए। बीएलओ यह समझें कि आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है।

सही मतदाता सूची ही भविष्य के हर सही और निष्पक्ष चुनाव की मजबूत नींव

केशव प्रसाद मौर्य के प्रयागराज आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस में उनका स्वागत किया। इस दौरान ढोल नगाड़े बजाकर बिहार चुनाव में जीत पर बधाई दी गई। डिप्टी सीएम ने सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि एसआईआर अभियान को शत प्रतिशत सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दें। क्योंकि सही मतदाता सूची ही भविष्य के हर सही और निष्पक्ष चुनाव की मजबूत नींव है। फर्जी वोट के कारण पिछले कुछ चुनावों में कुछ वोटों से सफल नहीं हो पाए थे।

डिप्टी सीएम ने कहा कि कैराना, आजमगढ़ जैसे उत्तर प्रदेश के विधान सभा क्षेत्र में 100 प्रतिशत एसआईआर अभियान हो चुका है, जबकि अपने महानगर के पश्चिम विधानसभा में 66 प्रतिशत, उत्तर विधानसभा में 71 प्रतिशत और दक्षिण विधानसभा में 62 प्रतिशत ही एसआईआर अभियान हुआ है। इसे हमें 100 प्रतिशत सफल करना है। इस वक्त एसआईआर अभियान के बाद हमें स्नातक एमएलसी चुनाव की तैयारी करना है। बैठक में महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. वीके सिंह, महापौर गणेश केसरवानी, महामंत्री कुंज बिहारी मिश्र, राजेश केसरवानी, एमएलसी सुरेंद्र चौधरी, निर्मला पासवान, राजेश शुक्ला, विधायक पूजा पाल आदि मौजूद रहे।

ज्वाला देवी इंटर कॉलेज पहुंचकर जानी तैयारियां

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज पहुंचे। प्रधानाचार्य विक्रम बहादुर सिंह परिहार ने स्वागत किया। डिप्टी सीएम ने विद्यालय के उत्तरोत्तर विकास को लेकर व्यापक चर्चा की। छात्र संख्या और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों के बारे में जानकारी जुटाई।

