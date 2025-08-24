PDA का राग अलापने वाले कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देना भूल गए; केशव मौर्य ने अखिलेश पर फिर कसा तंज

डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के बहाने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि फर्जी पीडीए का राग अलापने वाले अखिलेश 'बाबू जी' को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देना भूल जाते हैं।

यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के बहाने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि फर्जी पीडीए का राग अलापने वाले अखिलेश पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह 'बाबू जी' को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देना भूल जाते हैं। उन्होंने दलितों, पिछड़ों का मान-मर्दन करने को अखिलेश की स्वभावगत बीमारी करार दिया है।

रविवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि फर्ज़ी पीडीए का राग अलापने वाले सपा बहादुर अखिलेश यादव मुसलमान वोटों के लालच में पिछड़े वर्ग से आने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह 'बाबू जी' को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देना भूल जाते हैं। इतना ही नही उन्होंने इसी वर्ग से आने वाली अपनी पार्टी की विधायक पूजा पाल जी को हटाने में नरमी बरती।

दलितों और पिछड़ों का मान-मर्दन करना अखिलेश की पुरानी आदत केशव मौर्य ने सपा चीफ के बारे में आगे लिखा कि दलितों और पिछड़ों का मान-मर्दन करना उनकी स्वभावगत बीमारी है। दरअसल, माफिया, अपराधी और गुंडागर्दी ही पहचान है परिवारवादी राजनीति करने वाले सपा बहादुर की। गौरतलब है कि दो दिन पूर्व कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर एटा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा था कि जो लोग आज पीडीए (परिवार विकास अथॉरिटी) के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, वही लोग कभी दंगे भड़काते थे और हिंदू त्योहारों पर रोक लगाते थे।