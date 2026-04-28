Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अनुपमा से मिलने पहुंचे केशव, ब्रजेश, धर्मपाल; दिन में भाजपा विधायक का हाल पूछने अखिलेश भी गए थे

Apr 28, 2026 10:34 pm ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share

Anupama Jaiswal News: सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का पुतला फूंकने में झुलस गईं भाजपा विधायक अनुपमा जायसवाल को देखने मंगलवार की शाम केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक और धर्मपाल एक साथ पहुंचे। दिन में अखिलेश भी हाल पूछकर गए थे।

अनुपमा से मिलने पहुंचे केशव, ब्रजेश, धर्मपाल; दिन में भाजपा विधायक का हाल पूछने अखिलेश भी गए थे

Anupama Jaiswal News: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की नेत्री, पूर्व मंत्री और बहराइच की विधायक अनुपमा जायसवाल को देखने मंगलवार को नेताओं का तांता ही लग गया। समाजवादी पार्टी (एसपी) के अध्यक्ष अखिलेश यादव अनुमपा जायसवाल को देखने दिन में गए थे। उनके बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) सुप्रीमो और मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी लखनऊ के मेदांता अस्पताल जाकर भाजपा विधायक से मिले। शाम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री भी अस्पताल गए और पूर्व मंत्री के जल्द स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दी।

बहराइच जिले की सदर सीट से लगातार दूसरी बार विधायक बनीं पूर्व मंत्री अनुपमा जायसवाल शनिवार को भाजपा के नारी वंदन अभियान के तहत बहराइच में विपक्षी दलों के नेताओं का पुतला जलाने के दौरान आग से झुलस गई थीं। अनुपमा से मिलने पहुंचे दोनों डिप्टी सीएम ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। डिप्टी सीएम ने कहा कि मातृ शक्ति के हक और सम्मान की रक्षा के लिए अनुपमा जायसवाल हमेशा ही संघर्षशील रहतीं हैं।

भाजपा विधायक को देखने पहुंचे अखिलेश, सपा अध्यक्ष का ही पुतला जलाने में झुलसी थीं अनुपमा

दोपहर में अनुपमा से मिलने गए अखिलेश यादव ने मुलाकात के बाद लिखा था- ‘हम नहीं चाहते हैं कि समाज के बीच आग जले। हम चाहते हैं समाज में सौहार्द की फुहार हो। सकारात्मक राजनीति की स्वस्थ परंपरा ने हमें यही सिखाया है। इसीलिए हम भाजपा विधायक अनुपमा जायसवाल से मिलने गये और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करके आएं हैं। राजनीति अपनी जगह है और मानवीय संबंधों का महत्व अपनी जगह। सद्भाव बना रहे, सौहार्द बना रहे!’

अखिलेश के ट्वीट पर अनुपमा का दो टूक जवाब- विश्वास है आप नजरिया बदलेंगे

अस्पताल की बेड पर स्वास्थ्य लाभ ले रहीं अनुपमा ने अखिलेश यादव के ट्वीट पर दो टूक जवाब दे दिया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अखिलेश नारी वंदन अधिनियम पर अपना नजरिया बदलेंगे। अनुपमान ने लिखा- ‘पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, आपका बहुत आभार। मातृ शक्ति के हक और सम्मान की रक्षा के लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो सदैव तत्पर रहूंगी। मुझे विश्वास है कि आप भी मातृशक्ति के अधिकार और सम्मान के लिए नारी वंदन अधिनियम संविधान संशोधन पर अपना दृष्टिकोण बदलेंगे।’

अनुपमा जायसवाल का राजनीतिक सफर

भाजपा नेता अनुपमा जायसवाल पहली बार 2017 के विधानसभा चुनाव में बहराइच सीट से जीतीं और विधायक बनी थीं। तब उन्होंने समाजवादी पार्टी की नेता रूबाब सायदा को 6702 वोटों से हरा दिया था। 2022 के चुनाव में अनुपमा जायसवाल ने रूबाब सायदा के बेटे यासर शाह को भी 4078 वोट के अंतर से हराया। 59 साल की अनुपमा जायसवाल ने वकालत की डिग्री ले रखी है। कलवार जाति से आने वाली अनुपमा के पति अशोक जायसवाल एक बैंक में मैनेजर हैं।

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
Akhilesh Yadav Keshav Prasad Maurya Brajesh Pathak अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result 2026 Live, UP Board 10th Result 2026 Live, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।