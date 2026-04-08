HPCL के 2 अफसरों के हत्याकांड में केशव-चंद्रशेखर का सरेंडर, DIG ने रखा था 50-50 हजार का इनाम

बदायूं के एचपीसीएल प्लांट में 12 मार्च को दिनदहाड़े दो अफसरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुख्य आरोपी अजय प्रताप सिंह के अलावा हत्या की साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने बोलेरो ड्राइवर, प्लांट के कर्मचारी को 17 मार्च को गिरफ्तार किया था। केशव और चंद्रशेखर ने बुधवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया।

UP News: उत्तर प्रदेश के बदायूं में एचपीसीएल (HPCL) के दो अधिकारियों की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में आरोपी केशव और उसके भाई चंद्रशेखर ने बुधवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। डीआईजी ने दोनों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। अदालत ने दोनों आरोपी भाइयों को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। केशव और चंद्रशेखर को इस हत्याकांड में आरोपी होने के चलते पुलिस लगातार तलाश रही थी। हत्याकांड के बाद से दोनों फरार चल रहे थे। जबकि मुख्य आरोपी अजय प्रताप सिंह ने वारदात के बाद थाने में आत्मसमर्पण कर दिया था। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया और वहां से जेल भेज दिया था। केशव-चंद्रशेखर ने बुधवार की दोपहर एक नाटकीय घटनाक्रम के तहत कोर्ट में आत्मसमर्पण किया।

बता दें कि बदायूं के मूसाझाग थाना क्षेत्र के सैजनी गांव स्थित एचपीसीएल (HPCL) प्लांट में 12 मार्च को दिनदहाड़े दो अफसरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुख्य आरोपी अजय प्रताप सिंह के अलावा हत्या की साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने बोलेरो ड्राइवर, प्लांट के कर्मचारी को 17 मार्च को गिरफ्तार किया था। केशव और चंद्रशेखर ने बदायूं के जेएम प्रथम सौम्या अरुण की अदालत में वकील के जरिए आवेदन किया था। बुधवार की दोपहर के बाद दोनों नाटकीय ढंग से कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। दोनों ने जमानत के लिए भी कोर्ट में आवेदन किया था जिसपर पुलिस ने आपत्ति दर्ज कराई है।

रिमांड की अर्जी लगाई पुलिस ने 50 हजार के इनामी केशव की रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई जिसे कोर्ट ने स्वीकृति दे दी। छह अप्रैल को पुलिस ने हत्यारोपी के भाई केशव और चचेरे भाई अभय को हत्या की साजिश रचने के आरोप में नामजद किया था। एसएसपी की ओर से 25-25 हजार और डीआईजी की ओर से 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था।