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HPCL के 2 अफसरों के हत्याकांड में केशव-चंद्रशेखर का सरेंडर, DIG ने रखा था 50-50 हजार का इनाम

Apr 08, 2026 07:34 pm ISTAjay Singh संवाददाता, बदायूं
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बदायूं के एचपीसीएल प्लांट में 12 मार्च को दिनदहाड़े दो अफसरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुख्य आरोपी अजय प्रताप सिंह के अलावा हत्या की साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने बोलेरो ड्राइवर, प्लांट के कर्मचारी को 17 मार्च को गिरफ्तार किया था। केशव और चंद्रशेखर ने बुधवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। 

HPCL के 2 अफसरों के हत्याकांड में केशव-चंद्रशेखर का सरेंडर, DIG ने रखा था 50-50 हजार का इनाम

UP News: उत्तर प्रदेश के बदायूं में एचपीसीएल (HPCL) के दो अधिकारियों की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में आरोपी केशव और उसके भाई चंद्रशेखर ने बुधवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। डीआईजी ने दोनों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। अदालत ने दोनों आरोपी भाइयों को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। केशव और चंद्रशेखर को इस हत्याकांड में आरोपी होने के चलते पुलिस लगातार तलाश रही थी। हत्याकांड के बाद से दोनों फरार चल रहे थे। जबकि मुख्य आरोपी अजय प्रताप सिंह ने वारदात के बाद थाने में आत्मसमर्पण कर दिया था। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया और वहां से जेल भेज दिया था। केशव-चंद्रशेखर ने बुधवार की दोपहर एक नाटकीय घटनाक्रम के तहत कोर्ट में आत्मसमर्पण किया।

बता दें कि बदायूं के मूसाझाग थाना क्षेत्र के सैजनी गांव स्थित एचपीसीएल (HPCL) प्लांट में 12 मार्च को दिनदहाड़े दो अफसरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुख्य आरोपी अजय प्रताप सिंह के अलावा हत्या की साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने बोलेरो ड्राइवर, प्लांट के कर्मचारी को 17 मार्च को गिरफ्तार किया था। केशव और चंद्रशेखर ने बदायूं के जेएम प्रथम सौम्या अरुण की अदालत में वकील के जरिए आवेदन किया था। बुधवार की दोपहर के बाद दोनों नाटकीय ढंग से कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। दोनों ने जमानत के लिए भी कोर्ट में आवेदन किया था जिसपर पुलिस ने आपत्ति दर्ज कराई है।

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रिमांड की अर्जी लगाई

पुलिस ने 50 हजार के इनामी केशव की रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई जिसे कोर्ट ने स्वीकृति दे दी। छह अप्रैल को पुलिस ने हत्यारोपी के भाई केशव और चचेरे भाई अभय को हत्या की साजिश रचने के आरोप में नामजद किया था। एसएसपी की ओर से 25-25 हजार और डीआईजी की ओर से 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था।

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क्या हुआ था 12 मार्च को?

बदायूं के मूसाझाग क्षेत्र के सैजनी गांव स्थित एचपीसीएल के सीबीजी (कंप्रेस्ड बायो गैस) प्लांट के उप महाप्रबंधक (डीजीएम) और डिप्टी मैनेजर की गुरुवार को दिनदहाड़े तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्लांट से फरवरी में ही हटाए गए मेसर्स लक्ष्य पावरटेक कंपनी के ठेका कर्मचारी (कांट्रेक्ट वर्कर) अजय प्रताप सिंह ने घटना को उस समय अंजाम दिया जब अधिकारी प्लांट के भीतर अधीनस्थों की बैठक ले रहे थे। वारदात के बाद दो घंटे के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। तब यह बात सामने आई थी कि आरोपी ने थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। हत्या के आरोपी युवक पर डीजीएम ने एक महीने पहले चार फरवरी को धमकी देने का मुकदमा भी दर्ज कराया था। इस घटना से अति सुरक्षित प्लांट पर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गये। वारदात के रोज ही देर रात थाना मूसाझाग प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार और हल्का प्रभारी उप निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार को निलंबित कर दिया गया था।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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