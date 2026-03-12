केरल सबसे शिक्षित राज्य, वहीं सुसाइड भी ज्यादा; आचार्य बालकृष्ण ने आधुनिक शिक्षा पर उठाए सवाल

पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य बालकृष्ण ने आधुनिक शिक्षा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश का सबसे शिक्षित राज्य केरल है, लेकिन सबसे ज्यादा आत्महत्या भी इसी राज्य में हो रही हैं।

UP News: यूपी के मेरठ कॉलेज में भारतीय परंपरा पर हुए कार्यक्रम में पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य बालकृष्ण ने आधुनिक शिक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश का सबसे शिक्षित राज्य केरल है, लेकिन सबसे ज्यादा आत्महत्या भी इसी राज्य में हो रही हैं। ऐसे हमें मूल्य केंद्रित शिक्षा भी ध्यान देना होगा। आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि दुनिया में कहीं भी कला और संस्कृति की एकसाथ बात नहीं करती। हमारे यहां 14 विद्याओं की बात होती है। जितनी गहराई से हमारे यहां वर्णन है वह कहीं नहीं है। हम किसी एक क्षेत्र की बात नहीं करते बल्कि सभी क्षेत्रों की बात करते हैं। वह किसी और संस्कृति में नहीं है। समग्र सोच केवल भारतीय संस्कृति और भारतीय ज्ञान परंपरा में है।

आचार्य ने कहा कि हम शरीर से संसार तक की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि आज जो भी समस्याएं हैं उनके पीछे मूल कारण है मूल्य और संस्कार केंद्रित शिक्षा का नहीं होना। उन्होंने कहा कि केरल सबसे शिक्षित राज्य है और वहां लोग सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं। सुसाइड करने में संस्कृत पढ़ने वाले नगण्य हैं।

बालकृष्ण ने कहा कि आत्मबोध कराने का काम हमारा शास्त्र करता है। हम इतिहास पर भी काम कर रहे हैं। वैदिक परंपरा का कोई प्रवर्तक आचार्य नहीं है। बाकी सब मत, संप्रदाय में प्रवर्तक हैं। दुनिया के सभी धर्म में विश्वास तंत्र काम करता है। सनातन में तर्क का भी स्थान है। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रामाणिक है। यहां विज्ञान है। यहां नाट्यशास्त्र से लेकर आयुर्वेद, कला, विज्ञान है। हमें स्वयं जानने का प्रयास कीजिए। कथावाचकों की बढ़ती संख्या का हवाला देते हुए बालकृष्ण ने कहा कि जिसने शास्त्र नहीं पढ़ा, वह शास्त्र की बात नहीं बता सकते। या तो शास्त्र पढ़े व्यक्ति के पास जाओ या फिर खुद शास्त्र पढ़ने की सामर्थ्य लाओ।

पीपल पर धागे लपेटने से कुछ नहीं होगा, इसके नीचे रहने से भला होगा उन्होंने विज्ञान की पुष्टि को उदाहरण से समझाते हुए कहा कि सब कहते हैं पीपल में भगवान का वास होता है। लोग यह भी कहते हैं इसमें भूत रहता है। यही कारण इसे कोई घर के पास नहीं लगाता, ना पास रहने देता है।उन्होंने कहा कि इसके पीछे वैज्ञानिक पक्ष यह है कि पीपल की जड़ सौ फिट दूर तक जाती हैं। जब हवा नहीं चलती तब भी उसकी पत्ते हिलते हैं। ऐसे में घर के पास लगाने से मकान को नुकसान पहुंचेगा, इसलिये इसे घर में लगाने से मना किया जाता है। भूत इसका कारण नहीं हैं उन्होंने कहा कि पीपल पर धागे लपेटने से कुछ नहीं होगा, इसके नीचे रहने से भला होगा।

हमारी हर परंपरा के पीछे विज्ञान आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि हमारी हर परंपरा के पीछे विज्ञान है और लोगों तो पहुंचाने के लिए इसे धर्म से जोड़ा गया है। उन्होंने उपवास का हवाल देते हुए कहा कि उपवास का मतलब खाली रहना होता है, भरना नहीं होता। आज हम उपवास के दिन फल खाने लगे हैं। फिर फल की जगह शामक के चावल और कुट्टू खाने लगे। हम फलाहार के नाम पर कुट्टू, शामक खा रहे हैं। ज्ञान में विकृति आने से हम परेशान हैं। उन्होंने कहा कि हमारे ऋषियों ने जितनी नैतिक मूल्य पर बात की है, अन्य कहीं नहीं है। सनातन मूल्यों के बचे रहने से ही हम और हमारी पीढ़ियां बचेंगी। हम दूसरों को क्या दे सकते हैं, यही सनातन परंपरा है।