केरल सबसे शिक्षित राज्य, वहीं सुसाइड भी ज्यादा; आचार्य बालकृष्ण ने आधुनिक शिक्षा पर उठाए सवाल

Mar 12, 2026 03:47 pm ISTDeep Pandey मेरठ, हिन्दुस्तान
पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य बालकृष्ण ने आधुनिक शिक्षा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि  देश का सबसे शिक्षित राज्य केरल है, लेकिन सबसे ज्यादा आत्महत्या भी इसी राज्य में हो रही हैं।

UP News: यूपी के मेरठ कॉलेज में भारतीय परंपरा पर हुए कार्यक्रम में पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य बालकृष्ण ने आधुनिक शिक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश का सबसे शिक्षित राज्य केरल है, लेकिन सबसे ज्यादा आत्महत्या भी इसी राज्य में हो रही हैं। ऐसे हमें मूल्य केंद्रित शिक्षा भी ध्यान देना होगा। आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि दुनिया में कहीं भी कला और संस्कृति की एकसाथ बात नहीं करती। हमारे यहां 14 विद्याओं की बात होती है। जितनी गहराई से हमारे यहां वर्णन है वह कहीं नहीं है। हम किसी एक क्षेत्र की बात नहीं करते बल्कि सभी क्षेत्रों की बात करते हैं। वह किसी और संस्कृति में नहीं है। समग्र सोच केवल भारतीय संस्कृति और भारतीय ज्ञान परंपरा में है।

आचार्य ने कहा कि हम शरीर से संसार तक की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि आज जो भी समस्याएं हैं उनके पीछे मूल कारण है मूल्य और संस्कार केंद्रित शिक्षा का नहीं होना। उन्होंने कहा कि केरल सबसे शिक्षित राज्य है और वहां लोग सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं। सुसाइड करने में संस्कृत पढ़ने वाले नगण्य हैं।

बालकृष्ण ने कहा कि आत्मबोध कराने का काम हमारा शास्त्र करता है। हम इतिहास पर भी काम कर रहे हैं। वैदिक परंपरा का कोई प्रवर्तक आचार्य नहीं है। बाकी सब मत, संप्रदाय में प्रवर्तक हैं। दुनिया के सभी धर्म में विश्वास तंत्र काम करता है। सनातन में तर्क का भी स्थान है। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रामाणिक है। यहां विज्ञान है। यहां नाट्यशास्त्र से लेकर आयुर्वेद, कला, विज्ञान है। हमें स्वयं जानने का प्रयास कीजिए। कथावाचकों की बढ़ती संख्या का हवाला देते हुए बालकृष्ण ने कहा कि जिसने शास्त्र नहीं पढ़ा, वह शास्त्र की बात नहीं बता सकते। या तो शास्त्र पढ़े व्यक्ति के पास जाओ या फिर खुद शास्त्र पढ़ने की सामर्थ्य लाओ।

पीपल पर धागे लपेटने से कुछ नहीं होगा, इसके नीचे रहने से भला होगा

उन्होंने विज्ञान की पुष्टि को उदाहरण से समझाते हुए कहा कि सब कहते हैं पीपल में भगवान का वास होता है। लोग यह भी कहते हैं इसमें भूत रहता है। यही कारण इसे कोई घर के पास नहीं लगाता, ना पास रहने देता है।उन्होंने कहा कि इसके पीछे वैज्ञानिक पक्ष यह है कि पीपल की जड़ सौ फिट दूर तक जाती हैं। जब हवा नहीं चलती तब भी उसकी पत्ते हिलते हैं। ऐसे में घर के पास लगाने से मकान को नुकसान पहुंचेगा, इसलिये इसे घर में लगाने से मना किया जाता है। भूत इसका कारण नहीं हैं उन्होंने कहा कि पीपल पर धागे लपेटने से कुछ नहीं होगा, इसके नीचे रहने से भला होगा।

हमारी हर परंपरा के पीछे विज्ञान

आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि हमारी हर परंपरा के पीछे विज्ञान है और लोगों तो पहुंचाने के लिए इसे धर्म से जोड़ा गया है। उन्होंने उपवास का हवाल देते हुए कहा कि उपवास का मतलब खाली रहना होता है, भरना नहीं होता। आज हम उपवास के दिन फल खाने लगे हैं। फिर फल की जगह शामक के चावल और कुट्टू खाने लगे। हम फलाहार के नाम पर कुट्टू, शामक खा रहे हैं। ज्ञान में विकृति आने से हम परेशान हैं। उन्होंने कहा कि हमारे ऋषियों ने जितनी नैतिक मूल्य पर बात की है, अन्य कहीं नहीं है। सनातन मूल्यों के बचे रहने से ही हम और हमारी पीढ़ियां बचेंगी। हम दूसरों को क्या दे सकते हैं, यही सनातन परंपरा है।

हमारा लचीलापन हमें संकट में ना डाल दे

आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि संस्कृति में लचीलेपन की वजह हमने बहुत गलती है। अत्यधिक सहनशीलता भी हमारे अस्तित्व को मुश्किल में डाल रही है। इसी से हमारे हाथ से पाकिस्तान गया, अफ़गानिस्तान गया, बांग्लादेश गया। उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक पार्टी सनातन परंपरा में खलल डालने में प्रयास करे तो उसके विरुद्ध मुखर हों। कही देर न हो जाए। उन्होंने कहा कि आज समुद्र पार के लोग शांति तलाश कर रहे है और हम भारतीय परंपरा में रहते हुए सोय हुए हैं। मंत्री नेता क्या कर रहे है क्या करेंगे, लेकिन परिवार और बच्चे आपके है। स्वास्थ्य आपका है। आप खुद सोचे क्या करना है, क्या नहीं।

