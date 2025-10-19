Hindustan Hindi News
गाय-भैंस पाली तो लगेगा जुर्माना, इस यूनिवर्सिटी की शिक्षक कॉलोनी में जारी हुआ आदेश

संक्षेप: डीडीयू की कॉलोनी में रहने वाले कई शिक्षक और कर्मचारी कुत्ता-बिल्ली के साथ गाय और भैंस भी पाल रखे हैं, जिसकी वजह से कैंपस में गदंगी हो रही है। कुछ शिक्षकों और कर्मियों ने अंदरखाने में विवि प्रशासन से शिकायत की है। अब विवि प्रशासन ने सभी शिक्षकों और कर्मियों को नोटिस जारी किया है। 

Sun, 19 Oct 2025 06:08 AMAjay Singh कार्यालय संवाददाता, गोरखपुर
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलोनी में शिक्षक और कर्मचारी अगर गाय और भैंस पालते हैं तो उन पर जुर्माना लगेगा। साथ ही ऐसे शिक्षकों और कर्मियों का आवास भी तत्काल खाली कराया जाएगा। इसे लेकर विवि प्रशासन ने सभी शिक्षकों और कर्मियों को नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी होने के बाद कुछ शिक्षकों और कर्मचारियों में अब असमंजस की स्थिति बन गई है। उन्होंने इस आदेश पर अपनी नाराजगी जाहिर की है।

डीडीयू की कॉलोनी में रहने वाले कई शिक्षक और कर्मचारी कुत्ता-बिल्ली के साथ गाय और भैंस भी पाल रखे हैं, जिसकी वजह से कैंपस में गदंगी हो रही है। इसे लेकर कुछ शिक्षकों और कर्मियों ने अंदरखाने में विवि प्रशासन से शिकायत की है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए विवि प्रशासन ने हीरापुरी कॉलोनी, प्रोफेसर्स कॉलोनी, याक्ची शिक्षक कॉलोनी, याक्ची कर्मचारी कॉलोनी, मुंशी कॉलोनी में रहने वाले शिक्षकों और कर्मियों को नोटिस जारी किया है।

जारी नोटिस में बताया गया है कि अगर किसी शिक्षक और कर्मचारी के पास गाय और भैस हैं तो वह तत्काल उन्हें विवि के कॉलोनियों से हटा लें, अन्यथा 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही तत्काल आवास भी खाली करा लिया जाएगा। इसके बाद से जिन शिक्षकों और कर्मियों ने गाय और भैंस पाल रखे हैं, वह समझ नहीं पा रहे हैं कि वह जानवरों का करें तो क्या करें। वे अचानक से आए इस आदेश के बाद अपने जानवरों को कहां ले जाएं? उनका कहना है कि इस आदेश का कोई तुक नहीं है। अभी तक किसी को दिक्कत नहीं थी तो अब अचानक से ऐसा आदेश क्यों जारी किया जा रहा है। फिलहाल इसे आदेश के बाद कुछ शिक्षकों में बहुत नाराजगी है।

क्या बोले अधिकारी

डीडीयू के संपत्ति प्रभारी डॉ.अमित उपाध्याय ने कहा कि विश्वविद्यालय की कॉलोनी में गाय और भैंस पालना नियम के खिलाफ है। यही वजह है कि इसे लेकर नोटिस जारी कर ऐसे लोगों गाय और भैंस हटाने को कहा गया है।

