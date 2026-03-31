छोटे बच्चों की पहुंच से दूर रखें जानलेवा केमिकल; गलती से फिनाइल पीने से 6 साल के लड़के की मौत
यूपी की राजधानी लखनऊ से एक दुखद खबर सामने आई है।सोमवार को एक मासूम ने धोखे में घर में रखा हुआ फिनाइल पी लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे। जहां इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई।
UP News: छोटे बच्चों की पहुंच से जानलेवा केमिकल दूर रखें। दरअसल, लखनऊ में दुखद खबर सामने आई है। यहां मड़ियांव में सोमवार को एक मासूम ने धोखे में घर में रखा हुआ फिनाइल पी लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे। जहां इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई। बेटे की मौत की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मंगलवार सुबह पुलिस ने मासूम का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मौत की वजह साफ न होने पर डॉक्टरों ने बिसरा सुरक्षित रखा।
राजधानी लखनऊ के बंसत नगर निवासी विपिन बाजपेई प्राइवेट नौकरी करते है। परिवार में पत्नी मामता, एक बेटा भास्कर (6) और एक बेटी है। मृतक लड़के के पिता ने बताया कि भास्कर की मानसिक हालत ठीक नहीं चल रही थी। जिससे उसका इलाज चल रहा था। और वह पढ़ाई भी नहीं करता था। सोमवार को भास्कर ने घर पर रखा हुआ फिनाइल पी लिया। थोड़ी देर बाद भास्कर खून की उल्टियां करने लगा। यह देखकर परिजन घबरा गए और भास्कर को आननफानन में ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टर ने हालत गंभीर बताते हुए उसे भर्ती कर लिया। देर रात इलाज के दौरान भास्कर की मौत हो गई। बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मचा गया। अस्पताल प्रशासन ने मासूम की मौत की खबर पुलिस को दी।
मौके पर पहुंची मड़ियांव पुलिस अस्पताल पहुंची। पुलिस ने परिजनों से पूछताछ कर शव का पंचनामा भरा। मंगलवार को पुलिस ने भास्कर का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मासूम की मौत की वजह साफ न होने पर डॉक्टर ने बिसरा सुरक्षित कर लिया।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।और पढ़ें