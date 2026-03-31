छोटे बच्चों की पहुंच से दूर रखें जानलेवा केमिकल; गलती से फिनाइल पीने से 6 साल के लड़के की मौत

यूपी की राजधानी लखनऊ से एक दुखद खबर सामने आई है।सोमवार को एक मासूम ने धोखे में घर में रखा हुआ फिनाइल पी लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे। जहां इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई।

UP News: छोटे बच्चों की पहुंच से जानलेवा केमिकल दूर रखें। दरअसल, लखनऊ में दुखद खबर सामने आई है। यहां मड़ियांव में सोमवार को एक मासूम ने धोखे में घर में रखा हुआ फिनाइल पी लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे। जहां इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई। बेटे की मौत की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मंगलवार सुबह पुलिस ने मासूम का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मौत की वजह साफ न होने पर डॉक्टरों ने बिसरा सुरक्षित रखा।

राजधानी लखनऊ के बंसत नगर निवासी विपिन बाजपेई प्राइवेट नौकरी करते है। परिवार में पत्नी मामता, एक बेटा भास्कर (6) और एक बेटी है। मृतक लड़के के पिता ने बताया कि भास्कर की मानसिक हालत ठीक नहीं चल रही थी। जिससे उसका इलाज चल रहा था। और वह पढ़ाई भी नहीं करता था। सोमवार को भास्कर ने घर पर रखा हुआ फिनाइल पी लिया। थोड़ी देर बाद भास्कर खून की उल्टियां करने लगा। यह देखकर परिजन घबरा गए और भास्कर को आननफानन में ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टर ने हालत गंभीर बताते हुए उसे भर्ती कर लिया। देर रात इलाज के दौरान भास्कर की मौत हो गई। बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मचा गया। अस्पताल प्रशासन ने मासूम की मौत की खबर पुलिस को दी।