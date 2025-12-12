Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsUP NewsKeep a close watch on fake voters, and file objections against suspicious individuals, Chief Minister Yogi Adityanath
मुख्तार अंसारी के इलाके में मुस्लिम वोटर बढ़े, CM योगी के सामने उठा मामला, क्या बोले मुख्यमंत्री?

मुख्तार अंसारी के इलाके में मुस्लिम वोटर बढ़े, CM योगी के सामने उठा मामला, क्या बोले मुख्यमंत्री?

संक्षेप:

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में एसआईआर की समीक्षा करते हुए कहा कि मंडल के कई स्थानों पर बाहरी मतदाताओं के नाम सूची में दर्ज पाए गए हैं। यदि ऐसे मतदाताओं की पात्रता संदिग्ध हो तो उन पर नियमानुसार आपत्ति दर्ज की जाए। फर्जी वोटरों पर पैनी नजर भी रखें।

Dec 12, 2025 06:35 am ISTYogesh Yadav वाराणसी विशेष संवाददाता
share

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में मंडल के सभी 29 विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे मतदाता विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) की विधायकों और पार्टी नेताओं के साथ समीक्षा की। इस दौरान मुख्तार अंसारी के इलाके गाजीपुर की दो विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटरों की संख्या में बढ़ोतरी की मामला उठा। गाजीपुर के भाजपा जिलाध्यक्ष ने बताया कि जमानिया और मुहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्रों में हाल के वर्षों में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। गाजीपुर जिलाध्यक्ष आंकड़े पेश करते हुए कहा कि दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 7 से 10 प्रतिशत तक वोटर बढ़े हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि इस तरह के मामलों में सतर्क रहना आवश्यक है और यह देखना होगा कि कहीं कोई फर्जी मतदाता तो नहीं है। उन्होंने प्रत्येक जिले में विधानसभा क्षेत्रवार इस प्रकार के मामलों पर ध्यान देने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के मामलों में जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी अधिक है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम छूटने न पाए और न ही किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल किया जाए। उन्होंने फर्जी वोटरों पर पैनी नजर रखने के साथ ही संदिग्ध नामों पर आपत्ति भी दर्ज कराने का निर्देश दिया है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि मंडल के कई स्थानों पर बाहरी मतदाताओं के नाम सूची में दर्ज पाए गए हैं। उन्होंने अनमैपिंग, मृतक, गैरहाजिर तथा स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान पर विशेष ध्यान देने को कहा।

गुरुवार को सर्किट हाउस सभागार में विधायकों, जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ मंडलस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि एसआईआर के लिए बढ़े हुए समय का अधिकतम उपयोग करते हुए कार्य को पूरी गंभीरता से पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि वह वाराणसी मंडल के सभी 29 विधानसभा क्षेत्रों की एसआईआर रिपोर्ट के साथ बैठक में पहुंचे हैं और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के एक-एक बूथ की जानकारी उनके पास उपलब्ध है।

सीएम योगी ने जोर देकर कहा कि केवल आंकड़ों में सुधार नहीं, बल्कि धरातल पर प्रभावी कार्यवाही दिखनी चाहिए। सीएम योगी ने यह भी कहा कि मंडल के कई स्थानों पर बाहरी मतदाताओं के नाम सूची में दर्ज पाए गए हैं। यदि ऐसे मतदाताओं की पात्रता संदिग्ध हो, तो उन पर नियमानुसार आपत्ति दर्ज की जाए।

फर्जी वोटरों पर पैनी नजर रखने की जरूरत

सीएम योगी ने निर्देश दिया कि टीमें गठित कर प्रत्येक बूथ पर एजेंट भेजे जाएं और मिलते-जुलते नाम, वल्दियत तथा अन्य विवरणों की विस्तृत जांच की जाए। उन्होंने कहा कि फर्जी मतदाताओं पर पैनी नजर रखने की आवश्यकता है। गणना प्रपत्र जमा होने के बाद दावे और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी, इसलिए इस चरण में विशेष सक्रियता जरूरी है। मुख्यमंत्री ने शिफ्टेड मतदाताओं के डेटा को बारीकी से खंगालने और संभावित चूकों की भी जांच करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विजेता और उपविजेता सहित सभी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वे पूरी तत्परता और गंभीरता के साथ कार्य करें।

घर-घर जाकर पता करें किसने एसआई फॉर्म भरा, किसने नहीं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों को बूथ स्तर पर जाकर घर-घर सत्यापन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कौन-कौन एसआईआर फॉर्म जमा कर चुका है और किसने नहीं, ताकि अभियान का उद्देश्य पूरी तरह पूरा हो सके। सीएम ने यह भी कहा कि जनता तक पहुंचना और उन्हें मतदाता सूची से जोड़ना भाजपा की संगठनात्मक शक्ति और जिम्मेदारी है, जिसे पूरी ईमानदारी और लगन के साथ निभाना आवश्यक है।