केदारनाथ से रामेश्वरम की लकीर पर है केदारेश्वर महादेव, अखिलेश ने VIDEO दिखा सावन की बधाई दी
इटावा में निर्माणाधीन केदारेश्वर महादेव मंदिर का वीडियो शेयर कर अखिलेश यादव ने प्रदेशवासियों को सावन की बधाई दी। इस वीडियो में दिख रहा है कि केदारेश्वर महादेव मंदिर केदारनाथ से रामेश्वरम की लकीर पर है।
देवाधिदेव महादेव की विशेष पूजा-अर्चना को समर्पित श्रावण मास (सावन) गुरुवार से शुरू हो गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदेशवासियों को सावन की बधाई खास अंदाज में दी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के इटावा में लायन सफारी के पास निर्माणाधीन केदारेश्वर महादेव मंदिर का वीडियो शेयर कर बधाई दी। इस वीडियो में दिख रहा है कि केदारेश्वर महादेव मंदिर केदारनाथ से रामेश्वरम की लकीर पर है।
अखिलेश यादव ने पोस्ट में लिखा कि ये जो श्री केदारेश्वर महादेव का धाम है, यहाँ सबको मिलता ‘मनचाहा वरदान’ है। ये उस ‘शिवशक्ति अक्ष रेखा’ पर विद्यमान है, जिस पर ‘शिव जी’ के बाक़ी सारे धाम हैं।यहाँ मंदिर के आगे ‘नंदी’ विराजमान हैं, प्रवेश द्वार पर ‘प्रभु राम और श्याम’ हैं। अंदर चमत्कारी ’शालिग्राम’ हैं, जिनके दर्शन से बनते सब भाग्यवान हैं। ये जो श्री केदारेश्वर महादेव’ का धाम है, यहाँ सबको मिलता ‘मनचाहा वरदान’ है। यहाँ आने की जो मन में लेता ठान है, उसका उस पल से ही होता उत्थान है। यहाँ आकर बनते सबके बिगड़े काम हैं, यहाँ ’शंकर जी’ करते सबका कल्याण हैं। सबकी मनोकामनाओं का रखते ध्यान हैं। ये सबकी इच्छापूर्ति का ’परम स्थान’ है, ये जो श्री केदारेश्वर महादेव’ का धाम है। यहाँ सबको मिलता ‘मनचाहा वरदान’ है, श्रावण मास सबके लिए सर्वथा सर्व शुभ हो! सबके लिए सावन सर्वथा शुभ हो!
इसकी बनावट उत्तराखंड के प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर से प्रेरित
दरअसल, भगवान शिव के प्रिय महीने सावन में देशभर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के इटावा स्थित श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर भी शिवभक्तों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन गया है। केदारनाथ धाम की तर्ज पर तैयार किया गया यह मंदिर अपनी भव्य वास्तुकला और आध्यात्मिक वातावरण के कारण श्रद्धालुओं को विशेष रूप से आकर्षित कर रहा है। मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी बनावट उत्तराखंड के प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर से प्रेरित है। प्रवेश द्वार, गर्भगृह और मंदिर के सामने विराजमान नंदी की प्रतिमा श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम की अनुभूति कराती है। सावन के दौरान यहां जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और शिव आराधना के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं।
इटावा का श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर शिवभक्ति का एक विशेष स्थल
इटावा की चंबल घाटी क्षेत्र में स्थित यह मंदिर अभी निर्माणाधीन है, लेकिन इसका मुख्य ढांचा तैयार हो चुका है। गर्भगृह में स्थापित शालिग्राम शिला और मंदिर का शांत वातावरण श्रद्धालुओं की आस्था को और भी गहरा बनाता है। जो श्रद्धालु किसी कारणवश सावन में केदारनाथ धाम की यात्रा नहीं कर पाते, उनके लिए इटावा का श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर शिवभक्ति का एक विशेष स्थल बनकर उभर रहा है। सावन की पावन बेला में यहां पहुंचने वाले भक्त भगवान शिव का पूजन-अर्चन कर आध्यात्मिक शांति और दिव्य अनुभूति का अनुभव कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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