फर्जी महिला को खड़ा कर MIG प्लॉट बेचने की कोशिश, OSD मीनाक्षी ने पकड़ा; 5 पर केस

प्लॉट के लिए समस्त देनदारियां पूरी होने रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू की गई। इसी दौरान पता चला कि जिस महिला ने रजिस्ट्री के लिए आवेदन दिया है, वह फर्जी है। पुलिस ने फर्जी महिला, दोनों गवाहों, लिपिक जितेंद्र कुमार, अरविंद गुप्ता ओर केशव प्रसाद मिश्रा पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है।

कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) में फर्जीवाड़ा का एक बड़ा मामला उजागर हुआ है। मूल आवंटी महिला की जगह फर्जी महिला को खड़ा करके रजिस्ट्री कराने के लिए न सिर्फ फाइल तैयार की गई बल्कि फर्जी आईडी भी लगा दी गई। विभागीय जांच में खुलासे के बाद केडीए के तीन बाबुओं, दो गवाहों और फर्जी महिला के खिलाफ स्वरूप नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। यह फर्जीवाड़ा केडीए की ओएसडी मीनाक्षी गुप्ता ने पकड़ा।

केडीए के जोन दो के अनुसचिव बलराम द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक भूखंड संख्या ए-3 रतनपुर एक्सटेंशन का आवंटन रमणी पुत्री स्व. टीआर वासु के नाम किया गया था। भूखंड के लिए समस्त देनदारियां पूरी होने रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू की गई। इस दौरान पता चला कि जिस महिला ने रजिस्ट्री के लिए आवेदन दिया है, वह फर्जी है। इसके बाद तत्काल भूखंड की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई। आरोप है उक्त महिला ने फर्जी गवाह अभिषेक सचान और आनंद कुमार श्रीवास्तव के साथ मिलकर गलत तथ्यों, दस्तावेजों के आधार पर भूखंड की रजिस्ट्री कराने का प्रयास किया। डीसीपी सेंट्रल ने बताया कि तहरीर के आधार पर तथाकथित रमणी,दोनों गवाहों, लिपिक जितेंद्र कुमार, अरविंद गुप्ता ओर केशव प्रसाद मिश्रा पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है।

ओएसडी मीनाक्षी ने पकड़ा फर्जीवाड़ा रतनपुर विस्तार योजना के एमआईजी प्लॉट नंबर ए-3 की रजिस्ट्री फर्जी महिला के नाम पर कराने की ही नहीं बल्कि, प्लॉट को डेढ़ करोड़ रुपये में बेचने की साजिश भी रच ली गई थी। इसके लिए लगभग 30 लाख रुपये की बकाया धनराशि भी केडीए के खाते में जमा कराई गई ताकि अफसरों पर दबाव बनाया जा सके कि आवंटी परेशान है, रजिस्ट्री जरूरी है। गनीमत यह है कि इस फर्जीवाड़े की पोल ओएसडी मीनाक्षी गुप्ता ने खोल दी। उन्हें संदेह हो गया था कि जो महिला खड़ी की जा रही है वो असली नहीं है।

हकीकत यह है कि रमणी देवी के साउथ इस्ट कॉर्नर का यह प्लॉट 25 साल पहले आवंटित हुआ था। किसी वजह से रमणी की तरफ से पूरा भुगतान केडीए को नहीं हो सका था। जब इसमें विलंब होना शुरू हुआ तो केडीए में दलाल सक्रिय हो गए। बाबुओं के साथ मिलीभगत के जरिए इस प्लॉट की फर्जी रजिस्ट्री कराने की ठान ली। पहले एक फर्जी रमणी महिला खड़ी की गई। उसकी फर्जी आईडी तैयार की गई। केडीए की फाइल में भी पुरानी रमणी की जगह नई रमणी लगा दी गई। फाइल में कागजात भी डुप्लीकेट और फर्जी लगाए गए। केडीए में कॉस्टिंग कराई गई। इसके बाद 30 लाख रुपये जमा कराए गए। इस बीच मार्च में ओएसडी मीनाक्षी को शंका हुई तो उन्होंने इसकी जांच कराई और रजिस्ट्री रुकवा दी। इसकी जानकारी अफसरों को दे दी। सचिव अभय कुमार पांडेय ने भी रजिस्ट्री रोकने के लिए कहा। जांच में पूरी साजिश का खुलासा हुआ।

क्या बोले केडीए के सचिव केडीए के सचिव अभय कुमार पांडेय ने बताया कि केडीए की रतनपुर विस्तार योजना में एक प्लॉट की फर्जी तौर पर रजिस्ट्री कराने की कोशिश हुई थी। अफसरों की सतर्कता से इस मंसूबे में साजिशकर्ता कामयाब नहीं हो सके। इस मामले में थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है।

हाल में सामने आया था केडीए के बाबू का फर्जीवाड़ा अभी हाल ही में केडीए की सुजातगंज योजना में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया था। इस मामले में फर्जी दस्तावेज तैयार करके बेशकीमती प्लॉट को फ्री होल्ड कर दिया गया था। साल 2022 में हुए इस फर्जीवाड़े की जांच लगातार दबाई जाती रही। अब इस मामले में केडीए के बाबू एजाज अंसारी के खिलाफ फर्जीवाड़ा करने की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। केडीए के अनु सचिव की तहरीर पर दर्ज हुई इस एफआईआर के साथ ही बाबू को निलंबित करने की संस्तुति भी की गई है।