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फर्जी महिला को खड़ा कर MIG प्लॉट बेचने की कोशिश, OSD मीनाक्षी ने पकड़ा; 5 पर केस

By Ajay Singh
मुख्य संवाददाता, कानपुर
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प्लॉट के लिए समस्त देनदारियां पूरी होने रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू की गई। इसी दौरान पता चला कि जिस महिला ने रजिस्ट्री के लिए आवेदन दिया है, वह फर्जी है। पुलिस ने फर्जी महिला, दोनों गवाहों, लिपिक जितेंद्र कुमार, अरविंद गुप्ता ओर केशव प्रसाद मिश्रा पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है।

Kanpur Development Authority
कानपुर विकास प्राधिकरण

कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) में फर्जीवाड़ा का एक बड़ा मामला उजागर हुआ है। मूल आवंटी महिला की जगह फर्जी महिला को खड़ा करके रजिस्ट्री कराने के लिए न सिर्फ फाइल तैयार की गई बल्कि फर्जी आईडी भी लगा दी गई। विभागीय जांच में खुलासे के बाद केडीए के तीन बाबुओं, दो गवाहों और फर्जी महिला के खिलाफ स्वरूप नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। यह फर्जीवाड़ा केडीए की ओएसडी मीनाक्षी गुप्ता ने पकड़ा।

केडीए के जोन दो के अनुसचिव बलराम द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक भूखंड संख्या ए-3 रतनपुर एक्सटेंशन का आवंटन रमणी पुत्री स्व. टीआर वासु के नाम किया गया था। भूखंड के लिए समस्त देनदारियां पूरी होने रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू की गई। इस दौरान पता चला कि जिस महिला ने रजिस्ट्री के लिए आवेदन दिया है, वह फर्जी है। इसके बाद तत्काल भूखंड की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई। आरोप है उक्त महिला ने फर्जी गवाह अभिषेक सचान और आनंद कुमार श्रीवास्तव के साथ मिलकर गलत तथ्यों, दस्तावेजों के आधार पर भूखंड की रजिस्ट्री कराने का प्रयास किया। डीसीपी सेंट्रल ने बताया कि तहरीर के आधार पर तथाकथित रमणी,दोनों गवाहों, लिपिक जितेंद्र कुमार, अरविंद गुप्ता ओर केशव प्रसाद मिश्रा पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है।

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ओएसडी मीनाक्षी ने पकड़ा फर्जीवाड़ा

रतनपुर विस्तार योजना के एमआईजी प्लॉट नंबर ए-3 की रजिस्ट्री फर्जी महिला के नाम पर कराने की ही नहीं बल्कि, प्लॉट को डेढ़ करोड़ रुपये में बेचने की साजिश भी रच ली गई थी। इसके लिए लगभग 30 लाख रुपये की बकाया धनराशि भी केडीए के खाते में जमा कराई गई ताकि अफसरों पर दबाव बनाया जा सके कि आवंटी परेशान है, रजिस्ट्री जरूरी है। गनीमत यह है कि इस फर्जीवाड़े की पोल ओएसडी मीनाक्षी गुप्ता ने खोल दी। उन्हें संदेह हो गया था कि जो महिला खड़ी की जा रही है वो असली नहीं है।

हकीकत यह है कि रमणी देवी के साउथ इस्ट कॉर्नर का यह प्लॉट 25 साल पहले आवंटित हुआ था। किसी वजह से रमणी की तरफ से पूरा भुगतान केडीए को नहीं हो सका था। जब इसमें विलंब होना शुरू हुआ तो केडीए में दलाल सक्रिय हो गए। बाबुओं के साथ मिलीभगत के जरिए इस प्लॉट की फर्जी रजिस्ट्री कराने की ठान ली। पहले एक फर्जी रमणी महिला खड़ी की गई। उसकी फर्जी आईडी तैयार की गई। केडीए की फाइल में भी पुरानी रमणी की जगह नई रमणी लगा दी गई। फाइल में कागजात भी डुप्लीकेट और फर्जी लगाए गए। केडीए में कॉस्टिंग कराई गई। इसके बाद 30 लाख रुपये जमा कराए गए। इस बीच मार्च में ओएसडी मीनाक्षी को शंका हुई तो उन्होंने इसकी जांच कराई और रजिस्ट्री रुकवा दी। इसकी जानकारी अफसरों को दे दी। सचिव अभय कुमार पांडेय ने भी रजिस्ट्री रोकने के लिए कहा। जांच में पूरी साजिश का खुलासा हुआ।

क्या बोले केडीए के सचिव

केडीए के सचिव अभय कुमार पांडेय ने बताया कि केडीए की रतनपुर विस्तार योजना में एक प्लॉट की फर्जी तौर पर रजिस्ट्री कराने की कोशिश हुई थी। अफसरों की सतर्कता से इस मंसूबे में साजिशकर्ता कामयाब नहीं हो सके। इस मामले में थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है।

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हाल में सामने आया था केडीए के बाबू का फर्जीवाड़ा

अभी हाल ही में केडीए की सुजातगंज योजना में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया था। इस मामले में फर्जी दस्तावेज तैयार करके बेशकीमती प्लॉट को फ्री होल्ड कर दिया गया था। साल 2022 में हुए इस फर्जीवाड़े की जांच लगातार दबाई जाती रही। अब इस मामले में केडीए के बाबू एजाज अंसारी के खिलाफ फर्जीवाड़ा करने की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। केडीए के अनु सचिव की तहरीर पर दर्ज हुई इस एफआईआर के साथ ही बाबू को निलंबित करने की संस्तुति भी की गई है।

केडीए की तहरीर के अनुसार सुजातगंज योजना के ब्लॉक बी स्थित भूखंड संख्या 293 की फ्री होल्ड डीड नन्कू पुत्र प्रहलाद के पक्ष में एक जून 2022 को तथा ब्लॉक सी स्थित भूखंड संख्या 310 की फ्री होल्ड डीड दिनेश सिंह पुत्र जितेंद्र भान सिंह के पक्ष में 31 मई 2022 को निष्पादित की गई थी। आरोप है कि दोनों डीड मिथ्या तथ्यों एवं त्रुटिपूर्ण प्रस्तुतीकरण के आधार पर निष्पादित हुई थी। मामले की जांच के लिए गठित कमेटी ने 21 मई 2025 को अपनी आख्या प्राधिकरण को सौंपी थी। जांच रिपोर्ट में बताया गया कि दोनों मामलों में रजिस्ट्री संबंधी कार्रवाई तत्कालीन पटल लिपिक एजाज अंसारी ने कराई थी। स्वरूप नगर थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि केडीए के लिपिक के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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