1.39 करोड़ के मुआवजे पर 12 लाख की घूस पी गए केडीए वाले; 14 महीने से न्याय के लिए भटक रहा किसान

केडीए की न्यू कानपुर सिटी परियोजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। एक किसान ने आरोप लगाया कि 1.39 करोड़ रुपये के मुआवजे के बदले उनसे 12 लाख रुपये घूस ली गई। शिकायत के बाद जांच बैठी लेकिन सिर्फ एक अमीन पर कार्रवाई हुई और बाद में उसे बहाल कर दिया गया।

UP News: कानपुर विकास प्राधिकरण पर कलंक लगा है। मामला 27 फरवरी 2025 का है। न्यू कानपुर सिटी विकसित करने के लिए किसानों को खुला ऑफर दिया गया था कि वे अपनी जमीन बेच दें, इसके बदले केडीए सर्किल रेट का चार गुना देगा। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी परियोजना में शामिल इस सिटी में गंगपुर गांव की भी जमीनें आ रहीं थीं। इसी गांव के एक किसान मनोज राठौर ने अपनी एक बीघा जमीन केडीए को दे दी। बदले में उन्हें 1.39 करोड़ रुपये मुआवजे के रूप में दिए जाने थे लेकिन उनसे उलटे 12 लाख रुपये घूस के रूप में ले लिए गए।

खास बात यह कि इस मामले में जांच तक बैठी, जिम्मेदार अफसर पर कृपा बरसी और सिर्फ अमीन निलंबित हुआ। फिर जांच लटकाने पर अमीन को लाभ मिला और बहाली हो गई। सबसे बड़ी बात यह कि आज भी मनोज राठौर उस 12 लाख रुपये की आस में बैठे हैं। जिसकी शिकायत उन्होंने उच्चाधिकारियों से की थी। वह कहते हैं, ‘केडीए वालों ने मिलकर साजिश रची और पूरे 12 लाख पी गए।’

मनोज राठौर कहते हैं कि जब जांच बैठी तो केडीए के उच्चाधिकारियों ने यह आश्वासन दिया था कि इंसाफ होगा। सभी जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। घूस के रूप में ली गई रकम वापस कराई जाएगी। उनका कहना है कि चौदह महीने से वह केडीए के चक्कर लगाते-लगाते थक गए लेकिन न तो रकम वापस हुई और न ही जिम्मेदारों पर कोई आंच आई। वह मानते हैं कि सिर्फ एक अमीन इतनी हिमाकत नहीं कर सकता कि वह 12 लाख रुपये जितनी बड़ी रकम मांग ले। इसमें अफसरों की मिलीभगत भी जरूर रही होगी। उन्होंने बताया कि खुद अमीन ने जब यह रकम मांगी थी तो कहा था कि कई अफसरों को भी देना है। मगर ये अफसर कौन थे, ये नहीं बताया।

मुआवजे के लिए छह माह लगवाए चक्कर मनोज राठौर का कहना है कि 1.39 करोड़ रुपये का मुआवजा भी यूं ही नहीं मिला। इसके लिए छह महीने चक्कर लगवाए गए। 12 लाख की घूस लेने के बाद 12 लाख और मांगे जा रहे थे। कहा जा रहा था कि इसी के बाद मुआवजा मिलेगा। जब तत्कालीन उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल से शिकायत की तो जांच बैठी और टीडीएस काटकर 1.38 करोड़ का मुआवजा मिल सका। मगर वो 12 लाख आज तक नहीं मिले जिस पर बिना किसी के नाम के भरवाकर लिए गए थे। बताते चलें कि न्यू कानपुर सिटी के लिए जमीन लेने पर मुआवजे का चेक खुद ओएसडी डॉ. रवि प्रताप सौंप रहे थे। ऐसे में छह माह चेक सौंपने में कैसे लग गए? क्या इस बात की जानकारी सिर्फ एक अमीन के पास थी? अफसरों को भनक तक नहीं लगी? अगर वाकई ऐसा हुआ होगा तो किसी बड़े आश्चर्य से कम नहीं। मनोज राठौर कहते हैं कि उन्हें यही कहा जाता था कि अफसरों के हस्ताक्षर के चक्कर में मुआवजा अटका है।