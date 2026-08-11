फर्जी दस्तावेज से फ्री होल्ड कर दिया बेशकीमती प्लॉट, कानपुर विकास प्राधिकरण के बाबू का खुला खेल

तत्कालीन प्रमुख सचिव नितिन गोकर्ण के आदेश पर इस मामले समेत चार भूखंडों में फर्जीवाड़े की जांच तत्कालीन केडीए उपाध्यक्ष अरविंद सिंह ने फरवरी 2023 में कराई थी। इसे ऑपरेशन क्लीन का नाम दिया गया था। अब इस मामले में केडीए के बाबू एजाज अंसारी के खिलाफ फर्जीवाड़ा करने की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।

कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) के एक बाबू ने गजब खेल कर दिखाया है। प्राधिकरण की सुजातगंज योजना में फर्जी दस्तावेज तैयार करके बेशकीमती प्लॉट को फ्री होल्ड कर दिया गया। वर्ष 2022 में हुए इस फर्जीवाड़े की जांच लगातार दबाई जाती रही। अब इस मामले में केडीए के बाबू एजाज अंसारी के खिलाफ फर्जीवाड़ा करने की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। केडीए के अनु सचिव की तहरीर पर दर्ज हुई इस एफआईआर के साथ ही बाबू को निलंबित करने की संस्तुति भी की गई है।

केडीए की तहरीर के अनुसार सुजातगंज योजना के ब्लॉक बी स्थित भूखंड संख्या 293 की फ्री होल्ड डीड नन्कू पुत्र प्रहलाद के पक्ष में एक जून 2022 को तथा ब्लॉक सी स्थित भूखंड संख्या 310 की फ्री होल्ड डीड दिनेश सिंह पुत्र जितेंद्र भान सिंह के पक्ष में 31 मई 2022 को निष्पादित की गई थी। आरोप है कि दोनों डीड मिथ्या तथ्यों एवं त्रुटिपूर्ण प्रस्तुतीकरण के आधार पर निष्पादित हुई थी। मामले की जांच के लिए गठित कमेटी ने 21 मई 2025 को अपनी आख्या प्राधिकरण को सौंपी थी। जांच रिपोर्ट में बताया गया कि दोनों मामलों में रजिस्ट्री संबंधी कार्रवाई तत्कालीन पटल लिपिक एजाज अंसारी ने कराई थी। स्वरूप नगर थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि केडीए के लिपिक के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है।

प्रमुख सचिव के आदेश पर 2023 में हुई थी जांच तत्कालीन प्रमुख सचिव नितिन गोकर्ण के आदेश पर इस मामले समेत चार भूखंडों में फर्जीवाड़े की जांच तत्कालीन केडीए उपाध्यक्ष अरविंद सिंह ने फरवरी 2023 में कराई थी। तब इन जांचों को गोपनीय रखा गया था। इसे ऑपरेशन क्लीन का नाम दिया गया था। तत्कालीन अनु सचिव को निलंबित कर दिया गया था। बाबू एजाज पर कार्रवाई शुरू हुई थी।

2025 में भी दी तहरीर इस संबंध में वर्ष 2025 में भी तहरीर दी गई मगर तब एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अब जांच रिपोर्ट के साथ केडीए की तरफ से तहरीर दी गई जिस पर एफआईआर दर्ज हुई। बाकी प्लॉटों के मामले में द्वितीय श्रेणी लिपित प्रदीप सविता को भी निलंबित किया गया था जिनकी बहाली हाईकोर्ट के आदेश पर हुई।