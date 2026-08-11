Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

फर्जी दस्तावेज से फ्री होल्ड कर दिया बेशकीमती प्लॉट, कानपुर विकास प्राधिकरण के बाबू का खुला खेल

By Ajay Singh
संवाददाता, कानपुर
Follow us on Google News
share

तत्कालीन प्रमुख सचिव नितिन गोकर्ण के आदेश पर इस मामले समेत चार भूखंडों में फर्जीवाड़े की जांच तत्कालीन केडीए उपाध्यक्ष अरविंद सिंह ने फरवरी 2023 में कराई थी। इसे ऑपरेशन क्लीन का नाम दिया गया था। अब इस मामले में केडीए के बाबू एजाज अंसारी के खिलाफ फर्जीवाड़ा करने की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।

Kanpur Development Authority
कानपुर विकास प्राधिकरण

कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) के एक बाबू ने गजब खेल कर दिखाया है। प्राधिकरण की सुजातगंज योजना में फर्जी दस्तावेज तैयार करके बेशकीमती प्लॉट को फ्री होल्ड कर दिया गया। वर्ष 2022 में हुए इस फर्जीवाड़े की जांच लगातार दबाई जाती रही। अब इस मामले में केडीए के बाबू एजाज अंसारी के खिलाफ फर्जीवाड़ा करने की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। केडीए के अनु सचिव की तहरीर पर दर्ज हुई इस एफआईआर के साथ ही बाबू को निलंबित करने की संस्तुति भी की गई है।

केडीए की तहरीर के अनुसार सुजातगंज योजना के ब्लॉक बी स्थित भूखंड संख्या 293 की फ्री होल्ड डीड नन्कू पुत्र प्रहलाद के पक्ष में एक जून 2022 को तथा ब्लॉक सी स्थित भूखंड संख्या 310 की फ्री होल्ड डीड दिनेश सिंह पुत्र जितेंद्र भान सिंह के पक्ष में 31 मई 2022 को निष्पादित की गई थी। आरोप है कि दोनों डीड मिथ्या तथ्यों एवं त्रुटिपूर्ण प्रस्तुतीकरण के आधार पर निष्पादित हुई थी। मामले की जांच के लिए गठित कमेटी ने 21 मई 2025 को अपनी आख्या प्राधिकरण को सौंपी थी। जांच रिपोर्ट में बताया गया कि दोनों मामलों में रजिस्ट्री संबंधी कार्रवाई तत्कालीन पटल लिपिक एजाज अंसारी ने कराई थी। स्वरूप नगर थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि केडीए के लिपिक के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है।

ये भी पढ़ें:यूपी में 5 एक्सप्रेसवे के किनारे निवेश में तेजी, सबसे ज्यादा यहां आए निवेशक

प्रमुख सचिव के आदेश पर 2023 में हुई थी जांच

तत्कालीन प्रमुख सचिव नितिन गोकर्ण के आदेश पर इस मामले समेत चार भूखंडों में फर्जीवाड़े की जांच तत्कालीन केडीए उपाध्यक्ष अरविंद सिंह ने फरवरी 2023 में कराई थी। तब इन जांचों को गोपनीय रखा गया था। इसे ऑपरेशन क्लीन का नाम दिया गया था। तत्कालीन अनु सचिव को निलंबित कर दिया गया था। बाबू एजाज पर कार्रवाई शुरू हुई थी।

2025 में भी दी तहरीर

इस संबंध में वर्ष 2025 में भी तहरीर दी गई मगर तब एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अब जांच रिपोर्ट के साथ केडीए की तरफ से तहरीर दी गई जिस पर एफआईआर दर्ज हुई। बाकी प्लॉटों के मामले में द्वितीय श्रेणी लिपित प्रदीप सविता को भी निलंबित किया गया था जिनकी बहाली हाईकोर्ट के आदेश पर हुई।

ये भी पढ़ें:UPSC, PCS की कोचिंग लेंगे DM-SP, इंजीनियर-डॉक्टर कराएंगे JEE-NEET की तैयारी
ये भी पढ़ें:यूपी के इस जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों की सैलरी रोकी, ऐक्शन में BSA
ये भी पढ़ें:यूपी बार काउंसिल का एक्शन, फर्जी डिग्री से वकील बने 26 अधिवक्ताओं पर मुकदमा

केडीए के प्लॉट का फर्जी आवंटन पत्र थमा कर हड़प लिए थे 18 लाख

इसके पहले पिछले महीने केडीए का एक और मामला सामने आया था जिसमें केडीए के प्लॉट का फर्जी आवंटन पत्र थमा कर 18 लाख रुपए हड़प लिए गए थे। कानपुर के कल्याणपुर में शातिरों ने प्लॉट को केडीए का बताते हुए फर्जी आवंटन पत्र थमा कर 18 लाख रुपए हड़प लिए थे। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर पुलिस ने एक दंपती समेत 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। कल्याणपुर के इंदिरा नगर के रहने वाले विष्णु प्रसाद दुबे का कहना थाा कि उन्हें गौरव शुक्ला और उसकी पत्नी जागृति ने एक प्लॉट को केडीए का आवंटित बताते हुए बेचने का प्रस्ताव दिया था। सौदा तय होने पर पहले एक लाख रुपए बयाने के रूप में लिए गए। इसे बाद उन्हें ग्वालटोली स्थित आवास पर बुलाया गया। वहां उनसे डेढ़ लाख रुपए और ले लिए गए। कुछ दिन बाद आरोपियों ने उन्हें एक अधिवक्ता के पास बुलाया। वहां उनसे पांच लाख रुपए और 10 लाख रुपए दो अलग-अलग खातों ऑनलाइन ट्रांसफर कराए गए। इस तरह उनसे कुल 18 लाख रुपए ले लिए गए। बाद में उन्हें पता चला कि दस्तावेज फर्जी हैं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।