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कौशांबी हादसा: ड्राइवर की झपकी लील गई आठ बेकसूरों की जान, पहली से तीसरी लेन में कैसे गई पिकअप?

Mar 27, 2026 10:26 pm ISTDinesh Rathour कौशांबी
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कौशांबी में हुए हादसे ने कई परिवारों की खुशियां लील लीं। थोड़ी सी लापरवाही में आठ लोगों की जान चली गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। हादसे को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं।

कौशांबी हादसा: ड्राइवर की झपकी लील गई आठ बेकसूरों की जान, पहली से तीसरी लेन में कैसे गई पिकअप?

Kausambhi Hadsa: यूपी के कौशांबी में हुए हादसे ने कई परिवारों की खुशियां लील लीं। थोड़ी सी लापरवाही में आठ लोगों की जान चली गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। हादसे को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोग ड्राइवर को झपकी आना हादसे की वजह बता रहे हैं तो लोग ड्राइवर की ड्राइविंग पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि पुलिस का मानना है कि चालक को नींद आने की वजह से हादसा हुआ है। लोगों का कहना है कि पिकअप पहली लेन में चल रहा था। अचानक वह तीसरी लेन में पहुंचा और पीछे से भिड़ गया।

फतेहपुर के जाफरगंज थाना क्षेत्र के कुरौली निवासी राजन अपने बेटे का मुंडन कराने के लिए परिवार व रिश्तेदारों के साथ गुरुवार की रात करीब 11 बजे निकले थे। लगभग ढाई बजे वह प्रयागराज पहुंचे थे। इस दौरान सभी लोग जागते ही रहे। सुबह से ही मुंडन कार्यक्रम की प्रक्रिया शुरू हुई। चालक भी पूरे कार्यक्रम में परिजनों के साथ रहा। दोपहर को करीब 12 बजे मुंडन होने के बाद चालक 30 से अधिक लोगों को बैठाकर वापस फतेहपुर जा रहा था। सैनी कोतवाली के डोरमा के सामने अचानक पिकअप आगे जा रहे कंटेनर से भिड़ गया।

हादसे में तीन बच्चों के अलावा पांच महिलाओं की मौत हुई। दर्जनों लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिकअप पहली लेन में चल रहा था। पिकअप रफ्तार में था। कंटेनर तीसरी लेन में डिवाइडर के किनारे चल रहा था। अचानक पिकअप तीसरी लेन में पहुंचा और हादसा हो गया। लोगों का मानना है कि चालक को नींद की झपकी आने से दुर्घटना हुई है। पुलिस भी यही मान रही है कि चालक को नींद आने की वजह से यह हादसा हुआ है। घंटों की जांच में इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं दिख रहा है।

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गाड़ी में बुरी तरह से फंस गया था शुभम

सिराथू। राजन अपने बेटे शुभम का मुंडन कराने गया था। शुभम (आयुष) का मुंडन संस्कार काल बनकर सामने आया। हादसे में आठ लोगों ने अपनी जान गंवाई है। शुभम की भी जान पर आफत आ गई थी। वह गाड़ी में बुरी तरह से फंस गया था। डेढ़ वर्षीय शुभम चीख चिल्ला रहा था। मौके पर पहुंचे सिपाही श्रीकांत सोनकर ने शुभम को फंसा देखा तो वह उसे किसी तरह बाहर निकालकर लाया। खून से शुभम लथपथ हो गया था। सिपाही उसे अपनी गोद में लिपटाकर सीधे एंबुलेंस की ओर भागा। शुभम को चोट अधिक थी। शुभम को सीएचसी सिराथू में भर्ती कराया गया है।

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मेडिकल कालेज से चार घायल प्रयागराज रेफर

हाईवे पर हुए हादसे में दर्जनों लोग घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायलों को मेडिकल कालेज भेजा गया था। इलाज के बाद चार घायलों को प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। देर रात तक हादसे की खबर मिलने पर घायलों से मिलने उनके रिश्तेदार व परिचित आते रहे। अस्पताल में रोना-पीटना मचा रहा। घायलों की हालत देखने के बाद लोगों का धैर्य जवाब दे रहा था।

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कहां गया पिकअप का चालक

हादसे के बाद लोग पिकअप के चालक को खोजते रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिकअप जब कंटेनर से भिड़ा तो चालक का गेट खुल गया था। वह छिटक कर काफी दूर जा गिरा था। वह बेसुध था। इसके बाद मौके पर लोग जुटना शुरू हुए। पुलिस आई, एंबुलेंस से घायलों को भेजा गया। जानकारी होने पर फतेहपुर से लोग आए। इसके बाद शाम को अचानक चालक की खोजबीन शुरू हो गई, लेकिन चालक नहीं मिला। चालक कहां गया, इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं रहीं।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

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