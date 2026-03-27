कौशांबी हादसा: ड्राइवर की झपकी लील गई आठ बेकसूरों की जान, पहली से तीसरी लेन में कैसे गई पिकअप?

कौशांबी में हुए हादसे ने कई परिवारों की खुशियां लील लीं। थोड़ी सी लापरवाही में आठ लोगों की जान चली गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। हादसे को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं।

Kausambhi Hadsa: यूपी के कौशांबी में हुए हादसे ने कई परिवारों की खुशियां लील लीं। थोड़ी सी लापरवाही में आठ लोगों की जान चली गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। हादसे को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोग ड्राइवर को झपकी आना हादसे की वजह बता रहे हैं तो लोग ड्राइवर की ड्राइविंग पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि पुलिस का मानना है कि चालक को नींद आने की वजह से हादसा हुआ है। लोगों का कहना है कि पिकअप पहली लेन में चल रहा था। अचानक वह तीसरी लेन में पहुंचा और पीछे से भिड़ गया।

फतेहपुर के जाफरगंज थाना क्षेत्र के कुरौली निवासी राजन अपने बेटे का मुंडन कराने के लिए परिवार व रिश्तेदारों के साथ गुरुवार की रात करीब 11 बजे निकले थे। लगभग ढाई बजे वह प्रयागराज पहुंचे थे। इस दौरान सभी लोग जागते ही रहे। सुबह से ही मुंडन कार्यक्रम की प्रक्रिया शुरू हुई। चालक भी पूरे कार्यक्रम में परिजनों के साथ रहा। दोपहर को करीब 12 बजे मुंडन होने के बाद चालक 30 से अधिक लोगों को बैठाकर वापस फतेहपुर जा रहा था। सैनी कोतवाली के डोरमा के सामने अचानक पिकअप आगे जा रहे कंटेनर से भिड़ गया।

हादसे में तीन बच्चों के अलावा पांच महिलाओं की मौत हुई। दर्जनों लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिकअप पहली लेन में चल रहा था। पिकअप रफ्तार में था। कंटेनर तीसरी लेन में डिवाइडर के किनारे चल रहा था। अचानक पिकअप तीसरी लेन में पहुंचा और हादसा हो गया। लोगों का मानना है कि चालक को नींद की झपकी आने से दुर्घटना हुई है। पुलिस भी यही मान रही है कि चालक को नींद आने की वजह से यह हादसा हुआ है। घंटों की जांच में इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं दिख रहा है।

गाड़ी में बुरी तरह से फंस गया था शुभम सिराथू। राजन अपने बेटे शुभम का मुंडन कराने गया था। शुभम (आयुष) का मुंडन संस्कार काल बनकर सामने आया। हादसे में आठ लोगों ने अपनी जान गंवाई है। शुभम की भी जान पर आफत आ गई थी। वह गाड़ी में बुरी तरह से फंस गया था। डेढ़ वर्षीय शुभम चीख चिल्ला रहा था। मौके पर पहुंचे सिपाही श्रीकांत सोनकर ने शुभम को फंसा देखा तो वह उसे किसी तरह बाहर निकालकर लाया। खून से शुभम लथपथ हो गया था। सिपाही उसे अपनी गोद में लिपटाकर सीधे एंबुलेंस की ओर भागा। शुभम को चोट अधिक थी। शुभम को सीएचसी सिराथू में भर्ती कराया गया है।

मेडिकल कालेज से चार घायल प्रयागराज रेफर हाईवे पर हुए हादसे में दर्जनों लोग घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायलों को मेडिकल कालेज भेजा गया था। इलाज के बाद चार घायलों को प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। देर रात तक हादसे की खबर मिलने पर घायलों से मिलने उनके रिश्तेदार व परिचित आते रहे। अस्पताल में रोना-पीटना मचा रहा। घायलों की हालत देखने के बाद लोगों का धैर्य जवाब दे रहा था।