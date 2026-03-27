कौशांबी हादसा: अस्पताल से लेकर पोस्टमार्टम हाउस तक चीत्कार, छाती पीट-पीटकर रोते रहे परिजन
कौशांबी में शुक्रवार को हुए हादसे के बाद सिराथू सीएचसी, मेडिकल कालेज व पोस्टमार्टम हाउस में कोहराम मचा रहा। घायलों व शवों को देखने के बाद नात-रिश्तेदारों के होश उड़ गए। परिजन बेसुध होकर गिर रहे थे।
Kausambi Accident: कौशांबी में शुक्रवार को हुए हादसे के बाद सिराथू सीएचसी, मेडिकल कालेज व पोस्टमार्टम हाउस में कोहराम मचा रहा। घायलों व शवों को देखने के बाद नात-रिश्तेदारों के होश उड़ गए। परिजन बेसुध होकर गिर रहे थे। घायलों को आनन-फानन सिराथू सीएचसी, मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हादसे की खबर राजन के परिजनों व रिश्तेदारों को हुई तो सबके होश उड़ गए।
फतेहपुर से बदहवास हालत में भागकर दुर्घटना स्थल पहुंचे। वहां का नजारा देखकर ही लोगों की रूह कांप गई थी। अस्पताल पहुंचे तो घायलों की चीख-पुकार सुनकर उनके होश उड़े रहे। शवों को देखने के बाद कई लोग बेसुध होकर गिर गए। महिलाओं का रो-रोकर बुरा हाल है। अधिकारी व पुलिस कर्मी लोगों को समझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन अपनों को खो देने वालों को सब्र कहां था। छाती पीटकर रो रहे लोगों को देखकर हर आंख नम थी।
जिले भर की बुलाई गई एंबुलेंस
हादसे की खबर जैसे ही उच्चाधिकारियों को हुई तो अधिकारी सतर्क हो गए। सीएमओ डॉ. संजय कुमार ने जिले भर की एंबुलेंस को मौके पर भेजने का निर्देश जारी कर दिया था। इसके अलावा निजी एंबुलेंस संचालकों को भी निर्देश दिया गया था कि वह अपनी-अपनी एंबुलेंस भेजें। पिकअप में 30 से अधिक लोग सवार थे। आनन-फानन घायलों को जब एंबुलेंस लेकर अस्पताल पहुंचने लगी तो राहगीर परेशान हो गए थे। उनकी यही नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर जिले में क्या होगा। इतनी बड़ी संख्या में एबुलेंस की आवाजाही को लेकर लोग पशोपेश में थे। गंभीर रूप से घायलों को सीधे मेडिकल कालेज भेजा गया।
अलर्ट मोड पर रहा मेडिकल कालेज का स्टाफ
हादसे की खबर मिलते ही डीएम डॉ. अमित पाल के निर्देश पर मेडिकल कालेज को अलर्ट कर दिया गया था। प्रिंसिपल को निर्देश दिया गया था कि घायलों के पहुंचने से पहले अस्पताल में पूरा स्टाफ मौजूद होना चाहिए। सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। निर्देश मिलते ही अचानक अस्पताल का माहौल बदल गया था। डॉक्टर अचानक इमरजेंसी वार्ड पहुंचे। स्टाफ भी भागकर पहुंच गया था। स्ट्रेचर आदि की व्यवस्था बाहर कर दी गई थी। मेडिकल कालेज के गेट, पोर्च व इमरजेंसी में लगे सुरक्षा कर्मियों को भी हिदायत दी गई थी कि किसी भी वाहन को इमरजेंसी वार्ड तक जाने से न रोका जाए। अस्पताल की बदली स्थिति को देखकर मेडिकल कालेज में भर्ती मरीजों के परिजन भी बौखलाए रहे।
हादसे के बाद अस्पताल में खुली घायलों की आंख
हादसा बहुत ही भीषण व दर्दनाक था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आगे बैठे लोग वाहन में फंस गए थे। इनके शवों को किसी तरह बाहर निकाला गया था। हादसे में अधिकतर लोग घायल होने के बाद बेसुध हो गए थे। इनकी आंख अस्पताल में खुली। डॉक्टर, स्टाफ व ग्लूकोज की टंगी बोतल को घायलों ने जब देखा तो वह अचानक से चीखने-चिल्लाने लगे। अपने साथ आए लोगों का नाम पुकारने लगे। वहां मौजूद स्टाफ किसी तरह शांत कराने का प्रयास करता रहा, लेकिन होश में आने के बाद घायल कहां किसी की सुनने वाले थे। हादसे में मैकी, साधना, सुंदी, कमलेश, लवकुश, श्रीकृष्ण समेत दो दर्जन लोग घायल हुए हैं।
ज्यादातर को अचेत हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ ही लोग कराह रहे थे। आनन-फानन इनका इलाज शुरू हुआ। जब एक-एक करके घायल होश में आने लगे तो अस्पताल का मंजर भी बदलने लगा था। दर्द से अचानक घायल चीखने-चिल्लाने लगे थे। मैकी अपने बच्चों को बुलाने की जिद पर अड़ी थी तो साधना अपने साथ आए लोगों का बार-बार नाम पुकार रही थी। ध्रुव कहा है, शांति कहां है, वह कई लोगों का बार-बार नाम ले रही थी। उनको सामने लाने की जिद पर अड़ी थी। किसी तरह स्टाफ ने समझा-बुझाकर घायलों को शांत कराया। इसके बाद फतेहपुर से परिवार व रिश्तेदार आना शुरू हुए तो दोबारा स्थिति खराब हो गई। एक दूसरे को लोग लिपटकर रो रहे थे। बेड पर पड़े घायल यह सब देखकर व्याकुल हो रहे थे। उनकी यही नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हुआ।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।और पढ़ें