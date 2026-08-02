Kausambi News: ट्रैक्टर की चपेट में आने से युवक की गई जान
Kausambi News: पइंसा थाना क्षेत्र के अफजलपुरवारी गांव में रविवार दोपहर ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई।
Kausambi News: पइंसा थाना क्षेत्र के अफजलपुरवारी गांव में रविवार दोपहर ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों और ग्रामीणों में शोक की लहर दौड़ गई। सूचना पर पहुंची पइंसा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, फतेहपुर जनपद के खखरेरु थाना क्षेत्र के पुरमई गांव निवासी वकार अहमद (45)पुत्र सत्तर अहमद किसी कार्य से अफजलपुरवारी गांव आए थे। इसी दौरान वह ट्रैक्टर की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए।
आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल उन्हें जिला अस्पताल मंझनपुर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उनका उपचार शुरू किया। गंभीर चोटों के कारण उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। युवक की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। जिला अस्पताल और गांव में शोक का माहौल रहा। पइंसा थाना पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ट्रैक्टर व चालक पुलिस की कब्जे में है। पुलिस का कहना है कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। तहरीर मिलने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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