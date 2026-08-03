Kausambi News: फांसी पर लटका मिला युवक का शव, हत्या की आशंका
Kausambi News: काजीपुर मजरा थुलबुला गांव के एक युवक का शव सोमवार सुबह पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटकता मिला। पुलिस ने मामला खुदकुशी बताया, लेकिन ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जाहिर की। 30 वर्षीय अमित कुमार अपने परिवार का बड़ा भाई था। उसकी जिम्मेदारी पर परिवार की मौतों के चलते तनाव बढ़ा।
Kausambi News: सैनी थाना क्षेत्र के काजीपुर मजरा थुलबुला गांव निवासी एक युवक का शव सोमवार सुबह गांव के बाहर बाग में पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटकता मिला। उसके दोनों पैर जमीन को छू रहे थे। इसे लेकर हत्या की आशंका जाहिर की गई है। घटना से पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। हालांकि, प्रारंभिक जांच के बाद डीएसपी ने इसे खुदकुशी का मामला बताया है। काजीपुर मजरा थुलबुला निवासी अमित कुमार (30) पुत्र मोतीलाल मजदूरी करता था। सोमवार सुबह गांव के बाहर महुए की बाग में पेड़ पर उसका शव फांसी पर लटकता मिलने की जानकारी होते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। परिवार वाले भी बदहवाश हालत में पहुंचे। सूचना के बाद थाना प्रभारी त्रिलोकीनाथ पांडेय फोर्स के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और छानबीन की। पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्रामीणों के अनुसार, दिवंगत अमित के दोनों पैर जमीन को छू रहे थे। सामान्य तौर पर फांसी के मामलों में शव और जमीन के बीच कुछ दूरी होती है। ऐसे में ग्रामीणों के साथ-साथ परिवार वालों ने भी हत्या की आशंका जाहिर की है। हालांकि, परिवार की ओर से किसी के खिलाफ कोई तहरीर नहीं दी गई है। इस संबंध में डीएसपी सिराथू सत्येंद्र तिवारी का कहना है कि प्रारंभिक जांच में परिजनों से कहासुनी के बाद खुदकुशी की बात सामने आई है। पीएम रिपोर्ट में मौत की कोई और वजह सामने आती है तो उस हिसाब से आगे की कार्रवाई कराई जाएगी.
छह भाइयों में सबसे बड़ा था अमित
अमित कुमारsix भाइयों में सबसे बड़ा था। कुछ वर्ष पूर्व उसके दो भाइयों की भी मौत हो चुकी है। जबकि, माता-पिता का भी पिछले दो वर्षों के भीतर बीमारी के चलते निधन हो चुका है। परिवार की जिम्मेदारी अमित के कंधों पर थी। कुछ ग्रामीण प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की आशंका भी जता रहे हैं, लेकिन पुलिस ने ऐसी किसी भी संभावना की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
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