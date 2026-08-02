Kausambi News: सत्यम बने अध्यक्ष तो नितिन महामंत्री
Kausambi News: सरसवां ब्लॉक के बैरमपुर गांव में युवाओं ने संकट मोचन दल बनाया। सदस्यों ने बाइक रैली निकाली, जिसमें सेवा, एकता और जनकल्याण का संदेश दिया गया। सत्यम शुक्ला को अध्यक्ष और नितिन तिवारी को महासचिव चुना गया। भविष्य में रक्तदान शिविर जैसे जनहित के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
Kausambi News: सरसवां ब्लॉक क्षेत्र के बैरमपुर गांव में युवाओं द्वारा संकट मोचन दल का गठन किया गया। इस अवसर पर दल के सदस्यों ने उत्साह के साथ भव्य बाइक रैली निकालकर लोगों को सामाजिक एकता, सेवा और जनकल्याण का संदेश दिया गया। बैरमपुर स्थानीय मंदिर परिसर में क्षेत्र के युवाओं के द्वारा बैठक की गई जिसमें सभी की सहमति के बाद सत्यम शुक्ला को अध्यक्ष, नितिन तिवारी को महासचिव बनाया गया। इसके बाद हनुमान की विधि-विधान से पूजा-अर्चना के बाद हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली को रवाना किया गया। रैली बैरमपुर से शुरू होकर गढ़ी बाजार होते हुए झारखंडी मंदिर नगर पंचायत पूरब पश्चिम शरीरा पहुंची।
इस दौरान युवाओं ने भाईचारा, धार्मिक आस्था और सामाजिक सेवा के प्रति लोगों को जागरूक किया। संकट मोचन दल का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों की सहायता करना, धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों में सहयोग देना तथा युवाओं को सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ना है। भविष्य में रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान और अन्य जनहित के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर थानाध्यक्ष बैकुंठनाथ पांडेय पुलिस टीम को लेकर रैली के साथ-साथ रहे।
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