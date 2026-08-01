Kausambi News: मोबाइल झपटकर भाग रहा युवक ग्रामीणों के हत्थे चढ़ा
Kausambi News: कसेंदा गांव में शुक्रवार रात एक युवक ने मोबाइल झपटने की कोशिश की। ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस उसकी पहचान और accomplices की तलाश कर रही है। आरोपी ने विभिन्न नाम बताए हैं और उसकी आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है।
Kausambi News: पिपरी थाना क्षेत्र के कसेंदा गांव में शुक्रवार रात मोबाइल झपटकर भाग रहे एक युवक को ग्रामीणों ने दौड़ाकर पकड़ लिया। गुस्साए लोगों ने उसकी पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस पकड़े गए युवक से पूछताछ कर उसकी पहचान और साथियों की तलाश में जुटी है।
घटना की जानकारी
कसेंदा गांव निवासी तौसीफ अहमद पुत्र सगीर अहमद ने बताया कि शुक्रवार रात वह गांव में प्यारे लाल की दुकान पर चाय पी रहे थे। इसी दौरान एक बाइक पर सवार होकर तीन युवक वहां पहुंचे। आरोप है कि बाइक से उतरे एक युवक ने उनके हाथ से मोबाइल झपट लिया और भागने लगा। शोर मचाने पर आसपास मौजूद ग्रामीण सक्रिय हो गए और पीछा कर एक युवक को पकड़ लिया, जबकि उसके दो साथी मौके से फरार हो गए।
पुलिस की कार्रवाई
ग्रामीणों ने पकड़े गए युवक की पिटाई करने के बाद पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पिपरी पुलिस युवक को हिरासत में लेकर थाने ले गई। एसओ विकास सिंह ने बताया कि पकड़ा गया युवक खुद को मंदर गांव का निवासी बता रहा है। पूछताछ के दौरान वह कभी अपना नाम गुड्डू तो कभी दूसरा नाम बता रहा है। उसकी सही पहचान और आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। साथ ही फरार दो अन्य युवकों की तलाश भी की जा रही है।
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