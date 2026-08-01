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Kausambi News: युवती प्रेमी के साथ फरार, मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: सैनी थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी 21 साल की बेटी 30 जुलाई की शाम किसी काम से अथसराय बाजार जाने की बात कहकर घर से निकली थी।

Kausambi News: युवती प्रेमी के साथ फरार, मुकदमा

Kausambi News: सैनी थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी 21 साल की बेटी 30 जुलाई की शाम किसी काम से अथसराय बाजार जाने की बात कहकर घर से निकली थी। इसी के बाद संदिग्ध दशा में लापता हो गई। खोजबीन के दौरान पता चला कि फतेहपुर जिले के हथगवां थाना क्षेत्र के नगरा गांव का बबलू कुमार बहला-फुसलाकर उसे भगा ले गया है। मामले की शिकायत पर मुकदमा कायम कर पुलिस ने युगल की तलाश शुरू कर दी है।

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