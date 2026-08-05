Kausambi News: मनौरी में छह अगस्त को मनेगा यौम ए गम

Kausambi News: चायल, हिन्दुस्तान संवाद। पूरामुफ्ती के मनौरी गांव में गुरुवार को यौम ए गम शब्बेदारी मनाई जाएगी। अंजुमन के सदर शब्बर अली ने बताया कि शब्बेदारी का आयोजन रात आठ बजे से शुरु होगा। शोजख्वानी जनाब आफताब हैदर अपने हमनवा के साथ करेंगे। उसके बाद मौलाना जफर अब्बास गोरखपुरी मजलिस को खिताब करेंगे।जुलूस अंजुमन ए मोहम्मदिया बरामद करेगी। जिसमें अलम, ताबूत,ताजिया और और पांच जुलजनाह की शबीह बरामद होगी। उसके बाद अंजुमन ए हैदरिया मनिहारपुर सुल्तानपुर, अंजुमन अब्बासिया बांदा, अंजुमन असगरिया कदीम अमहट सुल्तानपुर, अंजुमन अब्बासिया निमौली फैजाबाद, अंजुमन सज्जादिया जौनपुर, अंजुमन हाशिमिया दरियाबाद प्रयागराज, अंजुमन सदका ए जहरा करारी, अंजुमन अब्बासिया रानी मंडी प्रयागराज, अंजुमन दस्ता ए इमामिया कांपटी नागपुर महाराष्ट्र अपने मखसूस अंदाज में नौहाख्वानी व सीनाजनी करेगी।