Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kausambi News: मनौरी में छह अगस्त को मनेगा यौम ए गम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
Follow us on Google News
share

Kausambi News: पूरामुफ्ती के मनौरी गांव में गुरुवार को यौम ए गम शब्बेदारी मनाई जाएगी। आयोजन रात आठ बजे से शुरू होगा, जिसमें शोजख्वानी जनाब आफताब हैदर करेंगे। जुलूस में अलम, ताबूत, ताजिया और अन्य धार्मिक प्रतीकों की प्रदर्शनी होगी। शब्बेदारी की निजामत जनाब जाहिद कानपुरी करेंगे।

Kausambi News: मनौरी में छह अगस्त को मनेगा यौम ए गम

Kausambi News: चायल, हिन्दुस्तान संवाद। पूरामुफ्ती के मनौरी गांव में गुरुवार को यौम ए गम शब्बेदारी मनाई जाएगी। अंजुमन के सदर शब्बर अली ने बताया कि शब्बेदारी का आयोजन रात आठ बजे से शुरु होगा। शोजख्वानी जनाब आफताब हैदर अपने हमनवा के साथ करेंगे। उसके बाद मौलाना जफर अब्बास गोरखपुरी मजलिस को खिताब करेंगे।जुलूस अंजुमन ए मोहम्मदिया बरामद करेगी। जिसमें अलम, ताबूत,ताजिया और और पांच जुलजनाह की शबीह बरामद होगी। उसके बाद अंजुमन ए हैदरिया मनिहारपुर सुल्तानपुर, अंजुमन अब्बासिया बांदा, अंजुमन असगरिया कदीम अमहट सुल्तानपुर, अंजुमन अब्बासिया निमौली फैजाबाद, अंजुमन सज्जादिया जौनपुर, अंजुमन हाशिमिया दरियाबाद प्रयागराज, अंजुमन सदका ए जहरा करारी, अंजुमन अब्बासिया रानी मंडी प्रयागराज, अंजुमन दस्ता ए इमामिया कांपटी नागपुर महाराष्ट्र अपने मखसूस अंदाज में नौहाख्वानी व सीनाजनी करेगी।

खुसुसी नौहाख्वान रेहान जलालपुरी रहेंगे। शब्बेदारी की निजामत जनाब जाहिद कानपुरी करेंगे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kausambi News Kausambi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।