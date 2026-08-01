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Kausambi News: दर्जी ट्रेड आवेदकों का साक्षात्कार चार व पांच अगस्त को

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: उपायुक्त उद्योग अशोक कुमार ने बताया कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत दर्जी ट्रेड के आवेदकों का साक्षात्कार चार और पांच अगस्त को होगा। इसमें वे आवेदक शामिल हैं जिन्होंने 20 जुलाई से पहले ऑनलाइन आवेदन किया है। साक्षात्कार की सूची उपायुक्त उद्योग कार्यालय में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए लैंडलाइन को संपर्क किया जा सकता है।

Kausambi News: दर्जी ट्रेड आवेदकों का साक्षात्कार चार व पांच अगस्त को

Kausambi News: उपायुक्त उद्योग अशोक कुमार ने बताया है कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत दर्जी ट्रेड आवेदकों का साक्षात्कार एक चयन समिति के जरिये कार्यालय उपायुक्त उद्योग में चार व पांच अगस्त को होगा। जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र में दर्जी ट्रेड के ऐसे समस्त आवेदक जिन्होंने 20 जुलाई से पूर्व पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया है तथा कार्यालय स्तर पर प्रपत्र सत्यापन/स्कूटर्नी के बाद उनके आवेदन पत्र अर्ह/सही पाए गए हैं, ऐसे सभी आवेदकों का साक्षात्कार चार अगस्त मंगलवार को पूर्वान्हन 11 बजे से प्रस्तावित है। दर्जी ट्रेड के ऐसे समस्त आवेदक जिन्होंने दिनांक 20 से 31 जुलाई तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया है तथा कार्यालय स्तर पर प्रपत्र सत्यापन/स्कूटनी के बाद उनके आवेदन पत्र अर्ह/सही पाए गए हैं, ऐसे सभी आवेदकों का साक्षात्कार पांच अगस्त दिन बुधवार को पूर्वान्हन 11 बजे से प्रस्तावित है।

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साक्षात्कार में प्रतिभाग करने वाले आवेदकों की सूची कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र में चस्पा है। किसी भी जानकारी के लिए कार्यालय के लैंडलाइन नंबर 05331-298664 पर कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सायं पांच बजे तक संपर्क किया जा सकता है।

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