Kausambi News: दर्जी ट्रेड आवेदकों का साक्षात्कार चार व पांच अगस्त को

Kausambi News: उपायुक्त उद्योग अशोक कुमार ने बताया है कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत दर्जी ट्रेड आवेदकों का साक्षात्कार एक चयन समिति के जरिये कार्यालय उपायुक्त उद्योग में चार व पांच अगस्त को होगा। जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र में दर्जी ट्रेड के ऐसे समस्त आवेदक जिन्होंने 20 जुलाई से पूर्व पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया है तथा कार्यालय स्तर पर प्रपत्र सत्यापन/स्कूटर्नी के बाद उनके आवेदन पत्र अर्ह/सही पाए गए हैं, ऐसे सभी आवेदकों का साक्षात्कार चार अगस्त मंगलवार को पूर्वान्हन 11 बजे से प्रस्तावित है। दर्जी ट्रेड के ऐसे समस्त आवेदक जिन्होंने दिनांक 20 से 31 जुलाई तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया है तथा कार्यालय स्तर पर प्रपत्र सत्यापन/स्कूटनी के बाद उनके आवेदन पत्र अर्ह/सही पाए गए हैं, ऐसे सभी आवेदकों का साक्षात्कार पांच अगस्त दिन बुधवार को पूर्वान्हन 11 बजे से प्रस्तावित है।