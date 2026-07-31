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Kausambi News: सर्पदंश के शिकार श्रमिक की झाड़फूंक में गई जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: कोखराज थाना क्षेत्र के गिरधरपुर गांव में एक श्रमिक मोहन लाल की सर्पदंश से मृत्यु हो गई। परिजनों ने उसे अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़-फूंक कराने का निर्णय लिया, जिसके कारण उसकी समय पर मदद नहीं हो पाई। परिवार में शोक का माहौल है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

Kausambi News: सर्पदंश के शिकार श्रमिक की झाड़फूंक में गई जान

Kausambi News: कोखराज थाना क्षेत्र के गिरधरपुर गांव निवासी एक श्रमिक की सर्पदंश से जान चली गई। चर्चा रही कि परिजन इलाज के बजाय झाड़-फूंक करा रहे थे। घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। गिरधरपुर निवासी 55 वर्षीय मोहन लाल पुत्र स्व. बिंदेश्वरी प्रसाद मजदूरी करता था। परिजनों के मुताबिक, गुरुवार की रात करीब 11 बजे वह नित्यक्रिया के लिए घर से बाहर गया था। इसी दौरान उसे सर्प ने डस लिया। मोहन के शोर मचाने पर परिवार के लोगों को घटना की जानकारी हुई। मोहन को अस्पताल ले जाने के बजाय परिजन उसकी झाड़फूंक करा रहे थे। इसी दौरान उसकी मौत हो गई।

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घटना के बाद से परिवारीजनों के आंसू थामे नहीं थम रहे हैं। पत्नी कलावती की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

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