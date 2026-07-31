Kausambi News: सर्पदंश के शिकार श्रमिक की झाड़फूंक में गई जान
Kausambi News: कोखराज थाना क्षेत्र के गिरधरपुर गांव में एक श्रमिक मोहन लाल की सर्पदंश से मृत्यु हो गई। परिजनों ने उसे अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़-फूंक कराने का निर्णय लिया, जिसके कारण उसकी समय पर मदद नहीं हो पाई। परिवार में शोक का माहौल है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
Kausambi News: कोखराज थाना क्षेत्र के गिरधरपुर गांव निवासी एक श्रमिक की सर्पदंश से जान चली गई। चर्चा रही कि परिजन इलाज के बजाय झाड़-फूंक करा रहे थे। घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। गिरधरपुर निवासी 55 वर्षीय मोहन लाल पुत्र स्व. बिंदेश्वरी प्रसाद मजदूरी करता था। परिजनों के मुताबिक, गुरुवार की रात करीब 11 बजे वह नित्यक्रिया के लिए घर से बाहर गया था। इसी दौरान उसे सर्प ने डस लिया। मोहन के शोर मचाने पर परिवार के लोगों को घटना की जानकारी हुई। मोहन को अस्पताल ले जाने के बजाय परिजन उसकी झाड़फूंक करा रहे थे। इसी दौरान उसकी मौत हो गई।
घटना के बाद से परिवारीजनों के आंसू थामे नहीं थम रहे हैं। पत्नी कलावती की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।