Kausambi News: रफ्तार पर टोका तो महिला पर टूटा कहर, मारपीट के बाद तीन पर मुकदमा
Kausambi News: कड़ा नखास में एक महिला ने तेज रफ्तार बाइक चलाने का विरोध किया, जिसका परिणाम उसके साथ पड़ोसियों द्वारा मारपीट और जान से मारने की धमकी में हुआ। पुलिस ने तीन व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामले की जांच जारी है।
Kausambi News: सिराथू हिन्दुस्तान संवाद। कड़ा धाम थाना क्षेत्र के कड़ा नखास में तेज रफ्तार बाइक चलाने का विरोध करना एक महिला को भारी पड़ गया। विरोध से नाराज पड़ोसियों ने कथित रूप से महिला के साथ मारपीट कर दी और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।कड़ा नखास निवासी आशा देवी पत्नी छोटेलाल ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उनके पड़ोस का एक व्यक्ति आए दिन तेज रफ्तार से बाइक चलाकर गली से निकलता है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।
मंगलवार की शाम करीब छह बजे जब उन्होंने बाइक की रफ्तार का विरोध किया, तो हसीन, कल्लू और शेख कथित रूप से भड़क गए। आरोप है कि तीनों ने उनके साथ मारपीट की, जिससे उन्हें चोटें आईं। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता की शिकायत पर कड़ा धाम पुलिस ने हसीन, कल्लू और शेख के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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