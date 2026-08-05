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Kausambi News: महिला को पड़ोसियों ने पीटकर किया लहूलुहान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: मंझनपुर के बम्हरौली गांव में उमा देवी को पड़ोसियों ने बेरहमी से पीटा। महिला ने पुलिस में शिकायत दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उमा देवी का आरोप है कि हमलावर दंपती ने उसके घर में घुसकर लाठी-डंडे से हमला किया। एसपी ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है।

Kausambi News: महिला को पड़ोसियों ने पीटकर किया लहूलुहान

Kausambi News: मंझनपुर, संवाददाता। कोखराज के बम्हरौली गांव में एक महिला को पड़ोसियों ने बेरहमी से पीटा। पड़ोसी दंपती ने परिवार के साथ हमला बोला था। महिला को लाठी-डंडा से पीटकर बेसुध कर दिया गया। महिला ने नामजद तहरीर पुलिस को दी है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इससे नाराज महिला ने एसपी से कार्रवाई की गुहार लगाई है।बम्हरौली गांव की उमा देवी ने एसपी को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उसके पति सचिन कुमार की वर्ष 2017 में मौत हो गई है। पति की मौत के बाद वह किसी तरह परिजनों का भरण-पोषण कर रही है। रविवार की दोपहर को वह अपने घर में काम कर रही थी।

इसी दौरान पड़ोसी अपनी पत्नी व बच्चों के साथ आया और गाली-गलौच करने लगा। विरोध करने पर उसको लाठी-डंडा से पीटा गया। इससे उसके एक हाथ की अंगुली टूट गई। इतना ही नहीं सिर व शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोट आई शोर मचाने पर गांव के लोग भागकर आए तो किसी तरह मामला शांत हुआ। मामले की नामजद तहरीर पुलिस को दी गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। एसपी ने जांच कराकर कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया है।

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