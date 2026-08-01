Kausambi News: बीमा की रकम में 1.10 लाख हड़पने का आरोप
Kausambi News: चरवा थाने के हरदुआ गांव की एक महिला ने परिवार के युवक पर 1.10 लाख रुपये की हड़पने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने अपने बेटे की सड़क दुर्घटना बीमा राशि में से यह रकम निकाली थी, लेकिन युवक ने पैसे वापस नहीं किए। मामले की जांच करवाई जा रही है।
Kausambi News: चरवा थाने के हरदुआ गांव की एक महिला ने परिवार के ही एक युवक पर बैंक से निकाली गई बीमा राशि में से 1.10 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। हरदुआ गांव निवासी राजरानी ने बताया कि वर्ष 2024 में सड़क दुर्घटना में उनके बेटे नीरज सिंह की मौत हो गई थी। बेटे की बीमा राशि के 10 लाख रुपये उनके बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में आए थे। आरोप है कि नौ जुलाई 2026 को वह परिवार के एक युवक के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा की चरवा शाखा से रुपये निकालने गई थी।
युवक ने निकासी प्रपत्र में 1.90 लाख रुपये भरवाकर धनराशि निकलवाई और रुपये अपने पास रख लिए। पीड़िता का कहना है कि रुपये मांगने पर युवक लगातार टालमटोल करता रहा। करीब एक सप्ताह बाद गांव के लोगों के दबाव पर उसने 80 हजार रुपये वापस कर दिए, लेकिन शेष 1.10 लाख रुपये अब तक नहीं लौटाए। आरोप है कि बकाया रकम मांगने पर युवक जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। मामले की शिकायत संपूर्ण समाधान दिवस में किए जाने पर क्षेत्राधिकारी शिवांक सिंह ने चरवा थाना प्रभारी को जांच कर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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