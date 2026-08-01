Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kausambi News: दबंगों ने नाली की भूमि पर किया कब्जा, भरा पानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
Follow us on Google News
share

Kausambi News: कोखराज के तराइपर गांव में जल निकासी की व्यवस्था न होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से स्थिति और गंभीर हो गई है। प्रधान और सचिव अधिकारियों से लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों ने नाली के लिए भूमि सर्वे कराया, लेकिन दबंगों का कब्जा सामने आया।

Kausambi News: दबंगों ने नाली की भूमि पर किया कब्जा, भरा पानी

Kausambi News: कोखराज के तराइपर गांव में जल निकासी की व्यवस्था न होने से गलियों में पानी भर गया है। लोग परेशान हैं। प्रधान व सचिव लगातार अफसरों से शिकायत कर बता रहे हैं कि दबंगों ने सरकारी नाली की भूमि पर कब्जा कर रखा है, नाली नहीं बनाने दे रहे हैं। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। कोखराज के तराइपर गांव के लोग जल निकासी की समस्या से परेशान हैं। बारिश होने की वजह से समस्या और गंभीर हो गई है। जलजमाव होने की वजह से आवागमन में लोगों को परेशानी हो रही है।

ये भी पढ़ें:Gangapar News: दंबगों ने रास्ते पर किया कब्जा, खेत व घर तक नहीं पहुंच पा रहे ग्रामीण

समस्या का समाधान

ग्रामीणों की शिकायत पर ग्राम प्रधान व सचिव ने नाली बनवाने का प्रस्ताव तैयार कराया। नाली के लिए भूमि का सर्वे कराया गया। तराइपर मजरा के दबंग लोगों का कब्जा मिला। लोगों से नाली बनवाने में सहयोग मांगा गया, लेकिन उन्होंने साफ इंकार कर दिया। शिकायत की गई। अफसरों के निर्देश पर राजस्व व पुलिस टीम ने सर्वे कराया। राजस्व टीम ने नापजोख के बाद नाली की भूमि पर दबंगों का कब्जा पाया। 25 जुलाई को इस कार्रवाई के बाद दबंगों को हिदायत दी गई कि वह कब्जा खाली कर लें। इसके बावजूद दबंगों ने कब्जा नहीं खाली किया, इससे नाली नहीं बन रही है। प्रधान व सचिव लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है।

सामान्य प्रश्न

तराइपर गांव में जल निकासी की समस्या कब सामने आई?
तराइपर गांव में जल निकासी की समस्या बारिश होने की वजह से गंभीर हो गई है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kausambi News Kausambi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।