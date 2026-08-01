Kausambi News: दबंगों ने नाली की भूमि पर किया कब्जा, भरा पानी

Kausambi News: कोखराज के तराइपर गांव में जल निकासी की व्यवस्था न होने से गलियों में पानी भर गया है। लोग परेशान हैं। प्रधान व सचिव लगातार अफसरों से शिकायत कर बता रहे हैं कि दबंगों ने सरकारी नाली की भूमि पर कब्जा कर रखा है, नाली नहीं बनाने दे रहे हैं। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। कोखराज के तराइपर गांव के लोग जल निकासी की समस्या से परेशान हैं। बारिश होने की वजह से समस्या और गंभीर हो गई है। जलजमाव होने की वजह से आवागमन में लोगों को परेशानी हो रही है।

समस्या का समाधान

ग्रामीणों की शिकायत पर ग्राम प्रधान व सचिव ने नाली बनवाने का प्रस्ताव तैयार कराया। नाली के लिए भूमि का सर्वे कराया गया। तराइपर मजरा के दबंग लोगों का कब्जा मिला। लोगों से नाली बनवाने में सहयोग मांगा गया, लेकिन उन्होंने साफ इंकार कर दिया। शिकायत की गई। अफसरों के निर्देश पर राजस्व व पुलिस टीम ने सर्वे कराया। राजस्व टीम ने नापजोख के बाद नाली की भूमि पर दबंगों का कब्जा पाया। 25 जुलाई को इस कार्रवाई के बाद दबंगों को हिदायत दी गई कि वह कब्जा खाली कर लें। इसके बावजूद दबंगों ने कब्जा नहीं खाली किया, इससे नाली नहीं बन रही है। प्रधान व सचिव लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है।