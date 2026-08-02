Kausambi News: जल सत्याग्रह का दिखा असर: बीडीओ खुद बाइक से पहुंचे पुरखास

Kausambi News: विकास खंड नेवादा की ग्रामसभा पुरखास में शनिवार को आठ घंटे तक चले जल सत्याग्रह का असर रविवार को साफ दिखाई दिया। आंदोलन के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और गांव में सड़क निर्माण के साथ-साथ बड़े स्तर पर सफाई अभियान शुरू करा दिया गया। वर्षों से गंदगी और बदहाल सड़कों से जूझ रहे ग्रामीणों के चेहरों पर अब राहत और खुशी दिखाई देने लगी है। रविवार को खंड विकास अधिकारी नीरज कुमार जायसवाल स्वयं ग्राम पंचायत अधिकारी अनुराग के साथ पुरखास, इसीपुर, ध्वई और बजाहा सहित ग्राम पंचायत के सभी मजरों का निरीक्षण करने पहुंचे। बीडीओ ने दोपहिया वाहन से गांव-गांव का भ्रमण कर हालात का जायजा लिया, लोगों की समस्याएं सुनीं।

मौके पर ही अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बीडीओ ने बताया कि विशेष सफाई अभियान के तहत 101 सफाईकर्मियों की तैनाती की गई है। सभी को आठ-आठ के समूह में बांटकर नालियों की सफाई, कूड़ा हटाने और प्रत्येक मोहल्ले में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जेसीबी मशीनों से सड़क पर गिट्टी बिछाने और निर्माण कार्य भी तेजी से शुरू कर दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि जल सत्याग्रह के बाद पहली बार प्रशासन इतनी गंभीरता से गांव की समस्याओं के समाधान में जुटा है। लंबे समय से गंदगी और जलभराव के बीच जीवन बिताने को मजबूर लोगों ने अब राहत की सांस ली है। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि यदि इसी गति से विकास कार्य जारी रहे तो जल्द ही पुरखास सहित पूरे ग्राम पंचायत क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी।