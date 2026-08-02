Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kausambi News: सरकारी संपत्ति को चोरी करने वालों का वीडियो वायरल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
Follow us on Google News
share

Kausambi News: नगर पंचायत अजुहा के वार्ड नंबर-4 में काशीराम कॉलोनी में सरकार की संपत्ति क्षतिग्रस्त कर चोरी का एक वीडियो वायरल हुआ है। अज्ञात व्यक्तियों को सरकारी सामग्री चुराते हुए देखा गया। नगर पंचायत प्रशासन और स्थानीय लोगों ने मामले पर ध्यान दिया है, और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

Kausambi News: सरकारी संपत्ति को चोरी करने वालों का वीडियो वायरल

Kausambi News: नगर पंचायत अजुहा के वार्ड नंबर-4 स्थित काशीराम कॉलोनी में सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त कर चोरी का एक वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि हिन्दुस्तान अखबार इसकी पुष्टि नहीं करता है। बताया जा रहा है कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने कॉलोनी में लगी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए वहां से सामान चोरी कर लिया। वायरल वीडियो में कुछ लोग सरकारी सामग्री निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके सामने आने के बाद नगर पंचायत प्रशासन और स्थानीय लोगों का ध्यान इस ओर गया है। अब इस मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kausambi News Kausambi Latest News Crime News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।