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Kausambi News: दंपती की पिटाई के मामले में रिपोर्ट दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: मंझनपुर के मोहिउद्दीनपुर गांव में अंजली देवी पर पड़ोसी द्वारा हमला किया गया। एक अगस्त को गाली-गलौज के बाद, पड़ोसी शिवबाबू ने अपने बेटों के साथ मिलकर अंजली और उसके पति अशोक कुमार की पिटाई की। ग्रामीणों की मदद से दंपती की जान बचाई गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Kausambi News: दंपती की पिटाई के मामले में रिपोर्ट दर्ज

Kausambi News: मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहिउद्दीनपुर बेला मजरा शिवपुर गढ़ी गांव की अंजली देवी ने बताया कि एक अगस्त की दोपहर वह घर के बाहर बैठी थी। इस दौरान पड़ोसी शिवबाबू पुरानी बातों को लेकर गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर अपने बेटे संजय व लल्लू के साथ मिलकर पिटाई शुरू कर दी। पीड़ता के मुताबिक, हमलावरों ने बीच-बचाव करने पहुंचे उसके पति अशोक कुमार को भी पीटा। शोर होने पर पहुंचे ग्रामीणों ने किसी तरह दंपती की जान बचाई। मामले की शिकायत पर गुरुवार को रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

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