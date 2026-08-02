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Kausambi News: ईंट रखने पर हुए विवाद में हमला, तीन घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: चरवा, हिन्दुस्तान संवाद। चरवा थाना क्षेत्र में जमीन पर ईंट इकट्ठा करने के दौरान हुए

Kausambi News: ईंट रखने पर हुए विवाद में हमला, तीन घायल

Kausambi News: चरवा थाना क्षेत्र में जमीन पर ईंट इकट्ठा करने के दौरान हुए विवाद में दबंगों ने युवक समेत उसके परिजनों की पिटाई कर दी। घायलों ने थाने में आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। बरियावां गांव निवासी रवि कुमार ने बताया कि शनिवार शाम को वह अपनी जमीन पर ईंट इकट्ठा कर रहा था। आरोप है कि इसी दौरान पड़ोसी छह लोग लाठी-डंडे लेकर पहुंचे और गाली देते हुए हमला कर दिया। शोर सुनकर बचाने पहुंचे पिता गंगा प्रसाद और भाई गोलू को भी आरोपितों ने पीट दिया। मारपीट में गंगा प्रसाद के सिर व शरीर पर चोटें आईं, जबकि अन्य लोग भी घायल हो गए।

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आरोप है कि हमलावरों ने मौके पर रखी ईंटों को बिखेर दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

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