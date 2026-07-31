Kausambi News: भैंस बांधने के विवाद में मां-बेटे को पीटा
Kausambi News: जलालपुर बोरियो गांव में माधुरी देवी और विपक्षी के बीच भैंस बांधने को लेकर विवाद हुआ। विवाद के दौरान माधुरी ने विरोध किया तो हमलावरों ने उसे और उसके बेटे आकाश को पीटा, जिसकी पहले से ही हाथ में चोट थी। पुलिस ने आरोपी लल्लू विश्वकर्मा और उसके बेटों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
Kausambi News: संदीपन घाट थाना क्षेत्र के जलालपुर बोरियो गांव की माधुरी देवी पत्नी पप्पू विश्वकर्मा ने बताया कि भैंस बांधने की बात को लेकर बुधवार को विपक्षी गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर पिटाई शुरू कर दी। पीड़िता के मुताबिक, हमलावरों ने बीच-बचाव करने पहुंचे उसके पुत्र आकाश को भी पीटा। जबकि, आकाश का पहले से ही हाथ टूटा था। इससे उसको गंभीर चोटें आई हैं। मामले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी लल्लू विश्वकर्मा, उसके बेटे राहुल एवं रवींद्र के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली है। थाना प्रभारी आशुतोष सिंह का कहना है कि घायलों का मेडिकल करा दिया गया है।
आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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