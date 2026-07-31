Kausambi News: पड़ोसियों ने पुरानी रंजिश में दंपती को पीटा
Kausambi News: पिपरी के सेवढ़ा गांव में प्रीती देवी ने बताया कि उनके पड़ोसी सुधीर कुमार ने पुरानी रंजिश के चलते गालियां देना शुरू किया। जब प्रीती और उनके पति ने विरोध किया, तो सुधीर और उसकी पत्नी ने उन पर हमला किया। ग्रामीणों ने दंपती को बचाया और पुलिस ने रिपोर्ट दर्जकर मामला दर्ज किया।
Kausambi News: पिपरी थाना क्षेत्र के सेवढ़ा गांव की प्रीती देवी ने बताया कि पड़ोसी सुधीर कुमार से उसके परिवार की पुरानी रंजिश है। इसे लेकर बुधवार को वह गालियां देने लगा। विरोध करने पर अपनी पत्नी सरोजनी के साथ मिलकर पिटाई शुरू कर दी। पीड़िता के मुताबिक, आरोपियों ने बीच-बचाव करने पहुंचे उसके पति मनोज कुमार को भी पीटा। शोरगुल पर पहुंचे ग्रामीणों ने किसी तरह दंपती की जान बचाई। मामले की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने घायलों का मेडिकल करा दिया है। थाना प्रभारी विकास सिंह ने आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही है।
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