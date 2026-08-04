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Kausambi News: उलाहना देने पर पड़ोसी ने युवक को पीटा

By Hindustan | Bureau
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Kausambi News: कोखराज थाना क्षेत्र के दशरथपुर बिसारा के ऋषभ कुमार ने बताया कि उसके पड़ोसी रंजीत ने उसे फोन पर गाली दी। इसके बाद रंजीत ने घर जाकर ऋषभ की पिटाई की। ग्रामीणों ने समय पर पहुंचकर ऋषभ को बचाया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर घायल का मेडिकल कराया है।

Kausambi News: उलाहना देने पर पड़ोसी ने युवक को पीटा

Kausambi News: कोखराज थाना क्षेत्र के दशरथपुर बिसारा निवासी ऋषभ कुमार ने बताया कि एक अगस्त को पड़ोसी रंजीत ने फोन पर उसे गाली-गलौज किया था। दूसरे दिन इसका उलाहना उसके पिता रामनरेश से दिया गया तो वह घर से निकलकर अभद्रता करते हुए पिटाई करने लगा। शोरगुल पर पहुंचे ग्रामीणों ने किसी तरह जान बचाई। मामले की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने घायल का मेडिकल करा दिया है। थाना प्रभारी संतोष शर्मा ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है।

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