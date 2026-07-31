Kausambi News: तलवार लेकर कोचिंग में घुसा दबंग, तोड़फोड़

Kausambi News: पिपरी थाने के कस्बा चायल स्थित अजमतगंज में गुरुवार को लाउडस्पीकर की आवाज धीमी करने को लेकर कोचिंग संचालक और पड़ोसी के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई। आरोप है कि पड़ोसी दबंग अपने परिजनों के साथ कोचिंग सेंटर में घुस गया और वहां जमकर तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, वह हाथ में खुली तलवार लेकर कोचिंग में पढ़ रहे छात्रों को दौड़ाता रहा, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। छात्र जान बचाकर इधर-उधर भागने लगे। नगर पंचायत चायल के अजमतगंज मोहल्ला में एक कोचिंग सेंटर है। जिसमें सुबह-शाम बच्चे पढ़ने आते हैं।

गुरुवार को पड़ोसी राजू सरोज तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजा रहा। बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आने पर संचालक भानु सिंह उसे लाउडस्पीकर धीमा करने का अनुरोध करने लगे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। आरोप है कि पड़ोसी परिजनों के साथ तलवार निकालकर कोचिंग सेंटर में तोड़फोड़ करने लगा। सूचना मिलने पर चौकी पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन इसके बावजूद आरोपित काफी देर तक तलवार लहराकर उत्पात मचाता रहा। घटना से इलाके में दहशत फैल गई और कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों में भय का माहौल है। घटना के बाद पुलिस ने कोचिंग संचालक भानु सिंह समेत तीन नामजद और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इतना ही नहीं, कोचिंग में पढ़ने वाले कुछ छात्रों के खिलाफ भी निरोधात्मक कार्रवाई किए जाने की बात सामने आई है। इससे छात्रों और उनके अभिभावकों में पुलिस कार्रवाई को लेकर नाराजगी है। उनका कहना है कि छात्र पढ़ाई करने आए थे, उन्हें विवाद में शामिल कर कार्रवाई करना उचित नहीं है।