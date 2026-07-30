Kausambi News: दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट, छह जख्मी
Kausambi News: चरवा थाना क्षेत्र के कौड़िया गांव में मंगलवार रात मामूली बात को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें छह लोग घायल हुए। ग्राम प्रहरी की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घायलों का मेडिकल कराया गया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
Kausambi News: चरवा थाना क्षेत्र के कौड़िया गांव में मंगलवार रात मामूली बात को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान सगे भाइयों समेत छह लोगों को चोटें आई हैं। ग्राम प्रहरी की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कौड़िया गांव के चौकीदार सूरज कुमार ने बताया कि मंगलवार रात समदा निवासी सगे भाई राजा, शिवा व रामराज सिंचाई के लिए अपने खेत में पाइप बिछा रहे थे। पाइप सड़क से होकर गुजरा था। इसी दौरान कौड़िया गांव के सगे भाई विक्की त्रिपाठी, शिवम त्रिपाठी एवं मोनू त्रिपाठी उधर से चारपहिया लेकर गुजरे। इनके वाहन से पाइप फट गया।
इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के लोग गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर किसी तरह मामला शांत कराया। थाना प्रभारी महेश सिंह का कहना है कि ग्राम चौकीदार की तहरीर पर सभी लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। घायलों का मेडिकल करा दिया गया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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