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Kausambi News: पुरानी रंजिश में भाईयों के बीच चली लाठी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: मंझनपुर के महेवाघाट में पुरानी रंजिश के चलते भाइयों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान छोट्टन और जगन्नाथ के बीच कहासुनी हुई, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों में लाठियां चलीं। पुलिस ने मामले के संबंध में तहरीर लेकर केस दर्ज किया और घायलों को मेडिकल सहायता प्रदान की।

Kausambi News: पुरानी रंजिश में भाईयों के बीच चली लाठी

Kausambi News: मंझनपुर, संवाददाता। महेवाघाट के लौगांवा में पुरानी रंजिश को लेकर भाइयों के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते जमकर मारपीट हुई। एक दूसरे को जमकर मारापीटा गया। इस मामले में चौकीदार से तहरीर लेकर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।लौगांवा के चौकीदार राजकुमार ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि गांव के ही कल्ली के बेटे छोट्टन व जगन्नाथ के बीच पारिवारिक मामले को लेकर विवाद चला आ रहा है। दोनों के बीच पुरानी रंजिश है। इसी बात को लेकर मंगलवार को कहासुनी हुई। इसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी से प्रहार करना शुरू कर दिया।

जमकर मारपीट हुई। इस घटना में एक पक्ष से छोट्टन व दूसरे पक्ष से जगन्नाथ व उसके बेटे राम प्रकाश को चोटें आई हैं। चौकीदार की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर घायलों को मेडिकल के लिए भेजा है। पुलिस ने प्रकरण की जांच शुरू कर दी है।

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