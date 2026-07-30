Kausambi News: बाइक सवारों को घेरकर पीटा, मुकदमा दर्ज
Kausambi News: 17 जुलाई को छोटू उर्फ विवेक कुमार और उनके चचेरे भाई अमित कुमार पर दो बाइकों पर सवार लोगों ने हमला किया। आरोपियों ने बिना कारण गाली दी और पिटाई की। ग्रामीणों ने उन्हें बचाया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है और घायलों का मेडिकल कराया है।
Kausambi News: चरवा थाना क्षेत्र के समसपुर निवासी छोटू उर्फ विवेक कुमार ने बताया कि 17 जुलाई की शाम करीब छह बजे वह अपने चचेरे भाई अमित कुमार के साथ प्रयागराज से मजदूरी कर बाइक से घर लौट रहा था। रैयादेह माफी और अयोध्या का पूरा के बीच सामने से तेज रफ्तार में आ रही दो बाइकों पर सवार लोगों ने उन्हें रोक लिया। आरोपियों ने बिना बात के गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर पिटाई की। शोरगुल पर पहुंचे ग्रामीणों ने किसी तरह भाइयों की जान बचाई। थाना प्रभारी महेश सिंह का कहना है कि आरोपी हरि यादव निवासी रैयादेह माफी सहित चार अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
घायलों का मेडिकल करा दिया गया है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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