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Kausambi News: पानी भरने को लेकर भाई-बहन को पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: 28 जुलाई को बारा हवेली खालसा के निवासी मो. शोएब ने बताया कि जब वह सरकारी नल से पानी भर रहा था, तो गांव के लोग उसे गाली देकर रोकने लगे। विरोध करने पर उसकी और उसकी गर्भवती बहन सब्बो की पिटाई की गई। थाना प्रभारी ने केस दर्ज कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

Kausambi News: पानी भरने को लेकर भाई-बहन को पीटा

Kausambi News: कड़ा धाम थाना क्षेत्र के बारा हवेली खालसा निवासी मो. शोएब उर्फ ननका का कहना है कि 28 जुलाई की शाम वह सरकारी नल से पानी लेने गया था। इसी दौरान गांव के मोबीन, सायरा बानो व उसके पति शोएब निवासी खागा फतेहपुर ने गाली-गलौज करते हुए पानी भरने से रोक दिया। विरोध करने पर सभी ने मिलकर लात-घूंसे व बाल्टी से पिटाई की। शोरगुल सुन बीच-बचाव करने पहुंची गर्भवती बहन सब्बो की भी पिटाई की गई। इस संबंध में थाना प्रभारी विनीत सिंह का कहना है कि पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज कर घायलों का मेडिकल करा दिया गया है।

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आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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