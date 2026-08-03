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Kausambi News: ढाबा जा रहे दंपती को रास्ते में रोककर पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: मंझनपुर के मूरतगंज बाजार में रेशमा और उनके पति हसनैन पर हमला हुआ। ढाबे जाते समय पुरानी रंजिश के चलते परवीन और सैफुद्दीन ने उन पर हमला किया। दोनों के बीच गाली-गलौज हुई और बाद में पिटाई शुरू हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर घायलों का मेडिकल कराया है।

Kausambi News: ढाबा जा रहे दंपती को रास्ते में रोककर पीटा

Kausambi News: मंझनपुर। मूरतगंज बाजार निवासी रेशमा ने बताया कि शनिवार रात वह अपने पति हसनैन के साथ खाना लेने भीटी स्थित ढाबा जा रही थी। इमामगंज के पास बहन परवीन निवासी उजिहिनी आइमा ने अपने पति सैफुद्दीन के साथ मिलकर रोक लिया। दोनों पुरानी बातों को लेकर गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर पिटाई शुरू कर दी। पीड़िता के मुताबिक, हमलावरों ने बीच-बचाव करने पर उसके पति की भी पिटाई की। ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने घायलों का मेडिकल करा दिया है। संदीपन घाट थाना प्रभारी आशुतोष सिंह ने आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही है।

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