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Kausambi News: मेड़ काटने के विरोध पर महिला को पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: पइंसा थाना क्षेत्र के जवई पड़री गांव में शनिवार को राजरानी पत्नी राजू मौर्य ने खेत में अपने पड़ोसी द्वारा अवैध रूप से खेत की मेड़ काटने का विरोध किया। इस पर आरोपी दिप्पा मौर्य और उसके परिवार ने मिलकर पिटाई की। ग्रामीणों ने हस्तक्षेप कर जान बचाई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया।

Kausambi News: मेड़ काटने के विरोध पर महिला को पीटा

Kausambi News: पइंसा थाना क्षेत्र के जवई पड़री गांव की राजरानी पत्नी राजू मौर्य ने बताया कि शनिवार सुबह वह खेतों की ओर गई थी। वहां देखा कि पड़ोस का रहने वाला दिप्पा मौर्य उसके खेत की मेड़ काटकर खेत को अपने खेत में मिला रहा था। इसका विरोध करने पर आरोपी ने अपने बेटे आदित्य, दीपेश, परिवार के गुलाब, निशांत व बृजेश के साथ मिलकर पिटाई शुरू कर दी। ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर जान बचाई। मामले की शिकायत पर रिपोर्ट लिखकर पुलिस ने घायल का मेडिकल करा दिया है। थाना प्रभारी सीबी मौर्य ने आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही है।

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