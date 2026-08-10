Kausambi News: भाई बहन को बेरहमी से पीटा, केस दर्ज
Kausambi News: पिपरी थाना क्षेत्र के तिलगोड़ी गांव में शनिवार को उमेश कुमार के साथ रामू और संजय ने बिना वजह गाली-गलौज के बाद मारपीट की। इस घटना में उमेश की बहन विनीता भी पीटी गई। ग्रामीणों ने हमले को रोका और पुलिस ने शिकायत दर्ज कर घायलों का मेडिकल कराया।
Kausambi News: पिपरी थाना क्षेत्र के तिलगोड़ी गांव निवासी उमेश कुमार पुत्र नंद लाल ने बताया कि शनिवार को विपक्षी रामू बिना वजह गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर अपने भाई संजय के साथ मिलकर पिटाई शुरू कर दी। बहन विनीता को भी पीटा। शोरगुल पर पहुंचे ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर किसी तरह जान बचाई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर घायलों का मेडिकल करा दिया है। थाना प्रभारी विकास सिंह ने आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।