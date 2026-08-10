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Kausambi News: भाई बहन को बेरहमी से पीटा, केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: पिपरी थाना क्षेत्र के तिलगोड़ी गांव में शनिवार को उमेश कुमार के साथ रामू और संजय ने बिना वजह गाली-गलौज के बाद मारपीट की। इस घटना में उमेश की बहन विनीता भी पीटी गई। ग्रामीणों ने हमले को रोका और पुलिस ने शिकायत दर्ज कर घायलों का मेडिकल कराया।

Kausambi News: भाई बहन को बेरहमी से पीटा, केस दर्ज

Kausambi News: पिपरी थाना क्षेत्र के तिलगोड़ी गांव निवासी उमेश कुमार पुत्र नंद लाल ने बताया कि शनिवार को विपक्षी रामू बिना वजह गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर अपने भाई संजय के साथ मिलकर पिटाई शुरू कर दी। बहन विनीता को भी पीटा। शोरगुल पर पहुंचे ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर किसी तरह जान बचाई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर घायलों का मेडिकल करा दिया है। थाना प्रभारी विकास सिंह ने आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही है।

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