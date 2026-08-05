Kausambi News: सैनी में एसडीएम ने लगाई ग्राम चौपाल, चार शिकायतों का हुआ निस्तारण
Kausambi News: सिराथू तहसील के सैनी गांव में एसडीएम प्रमेश श्रीवास्तव की उपस्थिति में चौपाल का आयोजन हुआ। यहाँ सालभर से लंबित दस आईजीआरएस शिकायतों में से चार का निस्तारण मौके पर किया गया। ग्रामीणों ने भूमि विवाद और अवैध कब्जे की शिकायत की थी, जिस पर कार्रवाई की गई।
Kausambi News: सैनी, हिन्दुस्तान संवाद। सिराथू तहसील क्षेत्र के सैनी गांव में बुधवार को एसडीएम प्रमेश श्रीवास्तव की मौजूदगी में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान सालभर से लंबित दस आईजीआरएस शिकायतों में चार का मौके पर निस्तारण किया गया।सिराथू तहसील के सैनी गांव के पंचायत भवन में आयोजित चौपाल में सरकारी भूमि व भूमि पर कब्जे, वरासत, हदबंदी, बटवारा, कुर्रा फाट सहित अन्य दस मामलों को लेकर लोगों ने ऑनलाइन शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी। प्रदीप कुमार साहू ने पार्किंग व्यवस्था, प्रकाश गिरी ने अवैध कब्जा, मुन्नी देवी भूमिधरी जमीन पर कब्जे का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी।
ग्रामीणों की समस्याओं को सुनते हुए एसडीएम सिराथू प्रमेश श्रीवास्तव व तहसीलदार संजय कुमार दूबे ने जनसमस्या सुनने के बाद मौके का निरीक्षण कर विवादित मामलों का निस्तारण कराया। भूमि विवादों के मामलों को लेकर एसडीएम ने बताया कि सरकार के निर्देश पर ऑनलाइन शिकायतों का प्राथमिकता पर निस्तारण किया जाता है। इसके अलावा न्यायालय में लंबित मामलों की निरंतर सुनवाई कर आदेश पारित हो रहा है। ऐसे में वादी को पैरवी करने की जरूरत है। इस दौरान प्रभारी राजस्व निरीक्षक रोहित अग्रहरि, लेखपाल, सचिव अनूप कुमार, प्रधान कमला देवी आदि मौजूद रहे।
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