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Kausambi News: चाचा-चाची ने मिलकर युवक को पीटा, केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: कोखराज थाना क्षेत्र के कशिया पश्चिम गांव निवासी विनोद सिंह ने बताया कि गुरुवार सुबह वह हैंडपंप पर पानी भरने गया था।

Kausambi News: चाचा-चाची ने मिलकर युवक को पीटा, केस

Kausambi News: कोखराज थाना क्षेत्र के कशिया पश्चिम गांव निवासी विनोद सिंह ने बताया कि गुरुवार सुबह वह हैंडपंप पर पानी भरने गया था। इस हैंडपंप में चाचा कमलेश का भी साझा है। पीड़ित के मुताबिक, साझे की वजह से चाचा कमलेश ने पानी भरने से मना कर दिया। विरोध करने पर अपनी पत्नी सविता देवी के साथ मिलकर पिटाई शुरू कर दी। मुंह के पास दांत काट लिया। शोरगुल पर पहुंचे ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर जान बचाई। मामले की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने घायल का मेडिकल करा दिया है। थाना प्रभारी संतोष शर्मा ने आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही है।

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