Kausambi News: युवक की मौत में दोषी कंटेनर चालक को सजा

Kausambi News: युवक की कंटेनर से कुचलकर हुई मौत के एक मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को अदालत ने दोषी को 10 साल की सजा व 22 हजार पांच सौ रुपये के जुर्माने से दंडित किया। घटना सैनी इलाके में करीब दो वर्ष पहले हुई थी। अभियोजन के मुताबिक, दो जून 2024 को सैनी थाना क्षेत्र की एक महिला के पति की कंटेनर से कुचलकर मौत हो गई थी। पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर के हवाले से बताया था कि चालक नशे में था। लापरवाही से वाहन चलाते हुए उसने उसके पति को कुचलकर मार डाला था। पुलिस ने विवेचना की कार्रवाई पूर्ण कर कड़ा धाम क्षेत्र के भाऊ का पुरवा मजरा ताज मल्लाहन निवासी चालक अवधेश कुमार यादव पुत्र रामचंद्र के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया।