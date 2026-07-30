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Kausambi News: युवक की मौत में दोषी कंटेनर चालक को सजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: गुरुवार को अदालत ने एक युवक की कंटेनर से कुचलकर हुई मौत के मामले में दोषी चालक को 10 साल की सजा और 22,500 रुपये का जुर्माना दिया। यह घटना सैनी क्षेत्र में लगभग दो वर्ष पहले हुई थी, जहां चालक नशे में था और लापरवाही से वाहन चलाते हुए पीड़ित के पति को मार डाला।

Kausambi News: युवक की मौत में दोषी कंटेनर चालक को सजा

Kausambi News: युवक की कंटेनर से कुचलकर हुई मौत के एक मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को अदालत ने दोषी को 10 साल की सजा व 22 हजार पांच सौ रुपये के जुर्माने से दंडित किया। घटना सैनी इलाके में करीब दो वर्ष पहले हुई थी। अभियोजन के मुताबिक, दो जून 2024 को सैनी थाना क्षेत्र की एक महिला के पति की कंटेनर से कुचलकर मौत हो गई थी। पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर के हवाले से बताया था कि चालक नशे में था। लापरवाही से वाहन चलाते हुए उसने उसके पति को कुचलकर मार डाला था। पुलिस ने विवेचना की कार्रवाई पूर्ण कर कड़ा धाम क्षेत्र के भाऊ का पुरवा मजरा ताज मल्लाहन निवासी चालक अवधेश कुमार यादव पुत्र रामचंद्र के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया।

पुलिस कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, कोर्ट में पैरवी कर चालक को सख्त सजा दिलाए जाने के लिए मांग की गई। गुरुवार को कोर्ट ने पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों के बयान के अधार पर चालक को दोषी पाते हुए सजा सुना दी।

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