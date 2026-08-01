Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kausambi News: घर में खेल रहे मासूम को सांप ने डसा, मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
Follow us on Google News
share

Kausambi News: संदीपनघाट थाना क्षेत्र के पट्टीनरवर गांव में 7 वर्षीय आयशी को जहरीले सांप ने डस लिया। परिजन उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। उपचार के बावजूद आयशी की मौत हो गई। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।

घर में खेल रहे मासूम को सांप ने डसा, मौत
घर में खेल रहे मासूम को सांप ने डसा, मौत

Kausambi News: संदीपनघाट थाना क्षेत्र के पट्टीनरवर गांव निवासी जीत लाल की सात वर्षीय पुत्री आयशी शनिवार दोपहर घर के अंदर कुछ काम कर रही थी। इसी दौरान घर में निकले एक जहरीले सांप पर उसका पैर पड़ गया। इससे सांप ने बच्ची को डस लिया। बच्ची की चीख-पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और तत्काल उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मूरतगंज ले गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने बच्ची को बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मासूम की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई।

ये भी पढ़ें:Ranchi News: जम्हार गांव में सर्पदंश से साढ़े सात वर्षीय बालक की मौत

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

ये भी पढ़ें:Roorki News: रायपुर में जहरीले सांप के डंसने से तीन वर्षीय मासूम की मौत
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kausambi News Kausambi Latest News Death

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।