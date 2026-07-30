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Kausambi News: करंट की चपेट में आने से बैंक मैनेजर की मां की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के सेवकूपुर गांव में करंट लगने से बैंक मैनेजर की मां की मौत हो गई। 55 वर्षीय गीता देवी पंखा चालू करते समय करंट की चपेट में आ गईं। परिवार की रोने-पीटने की आवाज सुनकर अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

Kausambi News: करंट की चपेट में आने से बैंक मैनेजर की मां की मौत

Kausambi News: मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के सेवकूपुर गांव में गुरुवार दोपहर करंट की चपेट में आकर बैंक मैंनजर की मां की मौत हो गई। हादसा पंखा चालू करते वक्त हुआ। घटना से पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया है। सेवकूपुर निवासी तेजबली किसानी करते हैं। उनका बेटा रविशंकर बैंक मैनेजर है। छोटा पुत्र हरिशंकर पुलिस विभाग में है। जबकि, बेटी पुष्पा अभी अविवाहित है। गुरुवार की दोपहर उनकी पत्नी 55 वर्षीय गीता देवी घर में लगा पंखा चालू कर रही थीं। इसी दौरान तार कटी होने के कारण करंट की चपेट में आकर चीख पड़ीं। चीखें सुन परिवार के सदस्य दौड़कर मौके पर पहुंचे और बिजली सप्लाई काटी।

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इसके बाद महिला को आननफानन निजी वाहन की मदद से अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने चेकअप कर मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से परिवारीजनों के आंसू थामे नहीं थम रहे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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