Kausambi News: ननिहाल आए मासूम का शव तालाब में मिलने से सनसनी

Kausambi News: चरवा थाने के सिरियावां कलां गांव में दावत में आए तीन वर्षीय मासूम अली हुसैन का शव तालाब के किनारे बुधवार सुबह मिला। परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताई है और पुलिस ने जांच शुरू की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत के कारणों का पता चलेगा।

ननिहाल आए मासूम का शव तालाब में मिलने से सनसनी

Kausambi News: चरवा थाने के सिरियावां कलां गांव में दावत में आए तीन वर्षीय मासूम का शव बुधवार सुबह तालाब के पास मिलने से सनसनी फैल गई। मंगलवार दोपहर से लापता बच्चे की मौत को लेकर परिजन अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। करारी नगर पंचायत के आजाद नगर निवासी शाहनवाज शाह का तीन वर्षीय पुत्र अली हुसैन अपनी मां के साथ सोमवार को अपनी चाची के मायके चरवा थाने के सिरियावां कलां गांव दावत में आया था। मंगलवार दोपहर अचानक वह संदिग्ध दशा में लापता हो गया।

काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चला। बुधवार सुबह ग्रामीणों ने तालाब के किनारे उसका शव देखा। बदहवास हालत में परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। एसपी सत्यनारायण, एएसपी अमिता सिंह, डीएसपी शिवांक सिंह भी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। चरवा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

जांच प्रक्रिया एसपी सत्यनारायण प्रजापत का कहना है कि मामले के खुलासे के लिए तीन टीमों का गठन किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेंगे। फिलहाल सभी बिंदुओं पर गंभीरता से जांच की जा रही है।

परिजनों की चिंता कपड़े अस्त-व्यस्त मिलने पर परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

तालाब किनारे मासूम का शव मिलने के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। उनका कहना है कि शव पानी में फूल चुका था और कपड़े अस्त-व्यस्त थे, जिससे उन्हें किसी अनहोनी की आशंका है। उन्होंने घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

पुलिस का सामर्थ्य एएसपी अमिता सिंह ने बिलखती मां को बंधाया ढांढस

अपर पुलिस अधीक्षक अमिता सिंह ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए बिलख रही मासूम की मां को सांत्वना दी। उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाया और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। एएसपी ने अधिकारियों को मामले की गहन जांच के निर्देश दिए और कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।